مصر.. سخرية واسعة من "أخونة" الأطباء ودعوات لمقاطعة "سانوفي"
وبدلًا من استجابة السلطات للأطباء وتوفير أدوات الحماية والوقاية اللازمة لهم أثناء العمل، وتوفير أماكن خاصة لعزل الفرق الطبية، خاصة بعد وفاة 3 أطباء وصيدلي، في أول أيام عيد الفطر منهم الطبيب الشاب وليد يحيى، حمّل مسؤول بوزارة الصحة المصرية إدارة مستشفى المنيرة والأطباء مسؤولية وفاة زميلهم.
كما شنت وسائل إعلام وشخصيات محسوبة على النظام المصري هجومًا على الأطباء المستقيلين، تارة بتهمة الانتماء لجماعة "الإخوان المسلمين"، وتارة أخرى بتهمة "الخيانة" والهروب من المسؤولية.
وفي مواجهة ذلك أصدرت نقابة الأطباء بيانًا شديد اللهجة اتهمت فيه وزارة الصحة بالتقاعس عن حماية الأطباء، وأعلنت الملاحقة القانونية لجميع "المتورطين في هذا التقصير الذي يصل لدرجة جريمة القتل"، محذرة من كارثة صحية قد تشهدها مصر بسبب ذلك.
العبارات المجنونة لمن يشتمون الأطباء ويطالبون بقبول استقالاتهم ويتهمونهم بالأخونة وأنهم يستحقون الإعدام وأن مصر يمكنها الاستغناء عنهم ، هي حصاد مناخ ـ ترعاه أجهزة ـ يؤسس للخرافة والهلاوس ونشر الغباء العام ، وهو المناخ المثالي ـ تاريخيا ـ لعملية التدمير الذاتي للدولة وانهيارها— جمال سلطان (@GamalSultan1) May 26, 2020
واشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بالسخرية من اتهامات السلطة وأذرعها الإعلامية، خاصة مع الإهمال الذي تعرض له أحد الأطباء المتوفين مقارنة بالرعاية الفائقة التي يتلقاها الممثلون مثل رجاء الجداوي بعد إصابتها بكورونا.
وتقدم أحد المحامين المؤيدين للنظام معروف ببلاغ، ضد عضو مجلس نقابة الأطباء السابقة منى مينا، متهما إياها بنشر أخبار كاذبة وتحريض الأطباء على الانقسام والإضراب.
وشنت وسائل الإعلام الموالية للسلطة، هجوما على الطبيب محمود طارق الذي استقال بعد وفاة زميله وليد يحيى، واتهمته بالانتماء لجماعة الإخوان، مستعينة بصورة نشرها على فيسبوك قالت إنه كان يرفع خلالها علامة رابعة، في إشارة إلى مجزرة رابعة.
الأمر أثار سخرية الطبيب وبقية زملائه موضحين أن الصورة تعود لحفل انتهاء السنة الرابعة خلال دراستهم بكلية الطب، وأن طارق كان يرفع علامة النصر وليس الأصابع الأربعة.
كما قام موقع "اليوم السابع" الموالي للنظام، بالترويج لوسم ليس له وجود على وسائل التواصل، بهدف تخويف الأطباء من تقديم الاستقالات ووصمهم بالخيانة.
ومن جيش أبيض إلى "إخوان".. غير البرلماني فرج عامر نبرته من دعم الطواقم الطبية إلى اتهامهم بتنفيذ "مخططات إخوانية".
من ناحية أخرى كشفت إحدى الطبيبات عبر فيسبوك ما تم حتى الآن في مستشفى المنيرة بعد أزمة استقالة الأطباء، قائلة إن الأمن الوطني تدخل.
أما مديرة شركة سانوفي للأدوية في مصر، فقد تراجعت عن تصريحات لها نشرتها عبر حسابها هاجمت فيها الأطباء المستقيلين بعد تلويح الأطباء بمقاطعة الشركة.
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