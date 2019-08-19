مصر: سخرية من مكافأة منتخب اليد للناشئين الفائز بكأس العالم
وهاجم رياضيون ونقاد وإعلاميون ونشطاء هذه المكافأة التي تقل عن الحد الأدنى للأجور في مصر (2000 جنيه)، وطالبوا بتعديل طريقة الإنفاق على منتخبات مصر ووقف الإسراف على فرق كرة القدم "الفاشلة" والاهتمام بالرياضات الأخرى.
ردود الأفعال
- أكد هشام نصر رئيس اتحاد كرة اليد في مصر، أن مكافأة تتويج منتخب الناشئين ببطولة العالم التي أقيمت في مقدونيا، ستكون 1500 جنيه لكل لاعب، وبرر ضعف المكافأة بأن "الإمكانيات المادية لا تسعفه"، ولا يوجد رعاة للفريق.
- رئيس الاتحاد قال إن وزارة الرياضة ستصرف لهم مكافأة أخرى، وأعلن رجل أعمال تبرعه بمكافأة مالية قيمتها 100 ألف جنيه، حوالي 6 آلاف دولار، لصالح منتخب ناشئي اليد (7 لاعبين + 4 احتياطي + 4 مدربين) أي حوالي 6 آلاف جنيه لكل لاعب.
حتي لو هيدوهم ١٥٠٠ دولار او ١٠٠ الف جنيه ..— Afaf 🇪🇬 (@Anfosha) August 19, 2019
بقي الناجح ياخد اقل من الفاشل؟ مش عدل إطلاقاً ..
بتوع كرة القدم ياخدوا فلوس علي إعلانات و يفضحونا في كل مكان ..مرة في كاس العالم في روسيا و مرة في كاس أفريقيا .. و عادي كدة ياخدوا ملايين علي الفضايح و الخسارة و الاستهتار؟#كره_اليد pic.twitter.com/hNEEPznlaC
- سخر مصريون على مواقع التواصل من صرف 90 دولارا فقط لكل لاعب، معتبرين أنه مبلغ لا يشتري حذاء رياضي، ولا طاقم رياضي واحد، ولا يعادل راتب اقل موظف في مصر، ودعوا لتعويض ذلك باستقبال حافل لهم في مصر.
١٥٠٠ جنيه مكافأة من اتحاد كرة اليد لكل لاعب في منتخب الناشئين اللي رجع بكأس العالم وشرف مصر ... والله عيب عليكوا..ده مبلغ ميجبش حذاء رياضي. لو فريق كرة القدم كنا شوفنا العجب 😏— مي عزام (@mayazzam_) August 19, 2019
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- المذيع المقرب من النظام المصري عمرو أديب علق على ضعف ميزانية اتحاد اليد قائلا: "لحد إمتى هنفضل نصرف على فشلة (يقصد فريق كرة القدم) بيجبولنا الهزيمة؟"
1500جنيه دول يجيبوا ايه لشاب جاب لخزينة اتحادك بطولة العالم عارف يعني ايه بطل العالم وانت عمرك مكنت تحلم وانت في مكانك ان يبقي عندك في خزينه اتحادك بطولة زي دي طب دا لو اخدوا الفلوس دي وراحوا يشتروا طقم لبس جديدهيعدي المبلغ دا لا خليه ليكم افضل وهما كفايه عليهم فرحتهم الله يكسركم— Mohamed Maher (@Midomaher28) August 19, 2019
- أرجع الكاتب "عمار علي حسن" فوز لاعبي كرة اليد لابتعاد من أسماهم "لصوص كبار مثل حال كرة القدم" عن هذه اللعبة الشعبية، وعدم استغلال السلطة للعبة في الدعاية لها مثل كرة القدم، وإبداع لاعبيها "بعيدا عن القهر والوصاية والفساد والنفاق".
كنت بدعبس على جوجل على ميزانية اتحاد #كرة_اليد بعد ما عرفت ان رئيس الاتحاد قرر ان مكافئة كل لاعب هتبقى 1500 جنيه لضعف الميزانية.. فلقيت البيان ده في وشي ان الاتحاد بيفسخ التعاقد مع شركة برزينتيشن (التابعة للدولة) لعدم التزامها بالنواحي المادية البيان ده كان في شهر ابريل اللي فات! pic.twitter.com/NEnrjveTZA— Muhammad Shazly (@M3Shazly) August 19, 2019
- عقد مجدي الجلاد رئيس تحرير مؤسسة "أونا" للإعلام، مقارنة بين منتخب ناشئي اليد، الفائز بكأس العالم، وبين منتخب كرة القدم، الذي خرج مبكرًا من الدور بكأس العالم في روسيا 2018، ومن دور الـ 16 لكأس الأمم الأفريقية بمصر 2019، ليؤكد أن سبب الفشل هو "فساد الإدارة والمصالح الشخصية".
هذا ردي على المزايدين:— عمار علي حسن (@ammaralihassan) August 18, 2019
كرة اليد في بلدنا فقيرة لذا ابتعد عنها لصوص كبار مثل حال كرة القدم
ولأنها ليست لعبة شعبية فلم تقم أي سلطة حكمت بلادنا باستغلالها في الدعاية لها ولأنها بعيدة عن أنظار إعلام يزكي الصراعات في كرة القدم فإن شبابها حقق ما حققه.
هل فهمتهم ما أقصده الآن؟
- أشاد المصريون ومسئولي اتحاد كرة اليد المصري، بوقوف لاعبي نيجيريا بجوار الفريق المصري وتشجيعهم له بحرارة وهم يرفعون علم مصر.
- فاز منتخب مصر على منتخب ألمانيا بنتيجة 32-28 في المباراة النهائية التي أقيمت بينهما أمس في مقدونيا، وسيطر منتخب الفراعنة على زمام الأمور.
- تعد مصر أول دولة أفريقية ومن خارج أوربا تفوز باللقب، وفاز عبد الرحمن حميد على لقب أفضل حارس في البطولة، وأحمد هشام "دودو" بجائزة أفضل لاعب في البطولة، وحسن وليد بلقب هداف البطولة برصيد 51 هدف وفقا لما جاء في الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة اليد.
- سبق للمنتخبات المصرية لكرة اليد الفوز بالميدالية الذهبية لبطولة العالم للشباب عام 1993، وبرونزية بطولة العالم للشباب في 1999 ثم ذهبية أولمبياد الشباب في 2010 ثم الميدالية الفضية في أولمبياد الشباب 2014 والمركز الثالث في بطولة العالم لليد في 2019 التي أقيمت في إسبانيا الشهر الماضي.