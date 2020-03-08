فيروس كورونا
الأحد 8 مارس 2020 17:09

مصر.. سائح مصاب بكورونا يوثق رحلته للحجر الصحي (صور)

السائح الفرنسي مات سويدر
تويتر
وثق السائح الأمريكي مات سويدر، وهو أحد أفراد الباخرة السياحية بالأقصر التي تم تشخيص حالات كورونا على متنها، رحلة إصابته بالفيروس وتلقيه العلاج في مصر.

كما نشرت وسائل إعلام مصرية مقطع فيديو، يوثق لحظة نقل مصابي الباخرة النيلية من الأقصر للذهاب إلى مكان الحجر الصحى في محافظة مرسى مطروح غربي مصر على متن طائرة عسكرية. 

وأظهر الفيديو عددا من سيارات الإسعاف المخصصة لنقل المصابين مع تأمين من قوات الشرطة المصرية.

ووثق سويدر بالصور القصة منذ نقله بالطائرة العسكرية من الأقصر حتى الحجر الصحي بمستشفى النجيلة في مطروح.

وكانت وزارة الصحة المصرية أعلنت، السبت، تسجيل 33 إصابة جديدة بفيروس كورونا على متن باخرة نيلية سياحية، ليرتفع عدد الحالات المصابة في مصر إلى45 حالة، ونقلوا جميعا لمشفى الحجر الصحي بمستشفى النجيلة.

ونشر سويدر في سلسلة تغريدات من بينها "كان موظفو المستشفى ودودين للغاية، لكنني منهك وأجرى اختبارات عديدة". و"هذه هي الطائرة المصرية التي نقلتنا من الأقصر إلى احد المطارات البعيدة، وتلتها 9 سيارات إسعاف".

كما نشر سويدر لقطات من داخل الطائرة التي حملت المصابين إلى مستشفى العزل في مطروح.

وقبل يومين، أعلنت كل من وزارة الصحة والسكان ومنظمة الصحة العالمية، اكتشاف 12 حالة إيجابية لفيروس الكورونا المستجد، متن إحدى البواخر النيلية القادمة من محافظة أسوان إلى محافظة الأقصر.

وقال البيان إن الحاملين للفيروس ومعظمهم من المصريين العاملين على الباخرة، لم تظهر عليهم أية أعراض.

وكان على متن الباخرة سائحة تايوانية من أصل أمريكي وفور عودتها إلى بلادها وردت معلومات من منظمة الصحة العالمية باكتشاف إصابتها بكورونا، فجرى عمل التحاليل اللازمة لجميع المخالطين لها على متن الباخرة وتم اكتشاف الإصابات ويخضع باقي المخالطين لهم للحجر الصحي الآن. 

وكانت مدينة الأقصر، أعلنت عن تخصيص طائرة حربية مجهزة لنقل الحالات المصابة كورونا التي كانت على متن الباخرة الموبوءة إلى المستشفى المخصص للحجر الصحي في مطروح.

المصدر
الجزيرة مباشر
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