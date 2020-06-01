مصر.. زفاف شقيقة محمد رمضان ينتهي في قسم الشرطة (فيديو)
وكان محمد رمضان يحتفل بحفل بزفاف شقيقته إيمان، بحضور عدد من أقارب العروسين والأصدقاء المقربين، بإحدى الفيلات بالطريق الصحراوي، حين وقعت تطورات غير متوقعة.
تجمع واسع والتقاط صور عن قرب.. عرس كبير لشقيقة #محمد_رمضان دون إجراءات وقائية في ظل أزمة #كورونا pic.twitter.com/LSGJD10Pck— الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) May 31, 2020
ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصدر أمني قوله، إنه تلقى إخطارا بإقامة حفل الزفاف في المكان المذكور، لتنتقل قوات الأمن إلى موقع الحفل، وتفض الفرح وتنقل أصحابه إلى قسم الشرطة، على خلفية عدم التقيد بالإجراءات الاحترازية المفروضة بسبب فيروس كورونا.
وبعد التحقيق مع أصحاب حفل الزفاف تم صرفهم من قسم الشرطة، وفق المصدر الأمني، مشيرا إلى أن الزوج أقر أن حفل الزفاف كان داخل فيلته، واقتصر على أسرة العروسين فقط مع مراعاة الإجراءات الاحترازية.
محمد رمضان يحتفل بزفاف شقيقته في فيلا بالطريق الصحراوي— مسـئول شباك تويتر (@yosefahmed11) May 31, 2020
ربنا يفرحهم بس ولا واخد لابس كمامه حتي وبوس واحضان ولا في دماغهم ربنا يسترها علينا والله pic.twitter.com/HEcz0piBRs
ونشر محمد رمضان لقطات من الحفل وهو يرتدي الكمامة مع شقيقته العروس، بينما أظهرت صور ومقاطع أخرى متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي العروسين والعديد من الضيوف بلا كمامات واقية، بالإضافة إلى التزاحم والتقاط الصور عن قرب.
وانتقد ناشطون وإعلاميون، عدم التزام رمضان وضيوف حفل زفاف شقيقته بارتداء الكمامات واتخاذ التدابير الوقائية في ظل أزمة كورونا، وتعامل السلطات مع مقيمي الحفل ومقارنتها بالتعامل مع مقيمي الأفراح من البسطاء، وأيضًا القبض على من صلوا التراويح على أسطح المنازل في شهر رمضان.
وعلق الكاتب جمال سلطان عبر فيسبوك قائلًا "فرح شقيقة الممثل محمد رمضان أمس، لو هؤلاء الحاضرون كانوا يصلون العشاء كانت عشر سيارات شرطة مدعومة بمباحث الأمن الوطني تقتحم المكان لاعتقال المتورطين في الجريمة!".
وقبل أيام، أصدرت السلطات قرارًا يلزم العاملين والمترددين على الأسواق والمؤسسات الحكومية والبنوك والمتنقلين بجميع وسائل المواصلات الجماعية، باستخدام الكمامة الواقية، مع فرض غرامة تصل إلى 4000 جنيه (254 دولارا) على المخالفين للقرار.
#محمد_رمضان— Amr#كشكش_بيه_2020 (@Amr67675198) May 31, 2020
لم الحباييب في فيلا في الصحرواي وعمل فرح اخته والدنيا كانت في الزبادي علي الاخر الناس من غير كمامات علي الاقل في الجزء اللي فيه الفيديو طب سوال هي الشرطة فين من التجمع ده مش ده زي ال 12 واحد اللي كانوا بيصلوا فوق سطح بيتهم والشرطة دخلت وقبضت عليهم مع العلم نفس الحالة pic.twitter.com/eOmTSTlLvf
وسجلت مصر، الأحد، أعلى معدل إصابات ووفيات يومية بكورونا منذ بدء تفشي الفيروس في البلاد، إذ بلغ عدد حالات الإصابة 1536، إلى جانب 46 حالة وفاة. وتطبق مصر إجراءات عزل عام منذ مارس/آذار الماضي، كما تفرض حظر تجوال جزئيا، لمواجهة تفشي الوباء.
ووفق آخر إحصائية لوزارة الصحة، فإن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر حتى، الأحد، هو 24985 حالة من ضمنهم 6037 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و959 حالة وفاة.
زفاف شقيقه #محمد_رمضان لا كمامات ولا خليك بالبيت. .هي الناس دي مش عايشه معانا في نفس الكوكب برضه !! pic.twitter.com/nhh90OvhDg— ManalEssawy (@essawy_manal) May 31, 2020
يا فرعون مين فرعنك— 🎀saharAbdalaa 🎀الملكه(فتوة طويطر 💪😂) (@tahymsr45erter) May 31, 2020
ملقتش حد يلمنى
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هو محمد رمضان راجل على الدوله ولا ايه؟؟؟🤔 pic.twitter.com/W2vC7rACih
فرح شقيقة محمد رمضان في فيلا بالطريق الصحراوي وتم القبض علي العريس ؛وخرج بكفالة pic.twitter.com/Kj6Ykx9tTn— نشوي مصطفي@gmail.com (@gmailco50586854) May 31, 2020
الكيل بمكيالين .......— إبراهيم الجابري (@ph8xofAtrA3o8lc) May 31, 2020
لو أنت إنسان عادي وعملت زفة العربيات بس ممكن تتمسك
ولكن لو أنت زي محمد رمضان وعملت فرح لأختك ومتذاع لايف على اليوم السابع هادي اطمن pic.twitter.com/V8OLoiuk9q
لميس الحديدى— نسرين (@nasreen485) June 1, 2020
تنتقد محمد رمضان بسبب فرح اخته وعدم اتباع الاجراءات الاحترازية المفروضة وهو عامل نفسه قدوة للشباب معروف ان ف هذا الوقت ممنوع اقامة الافراح والمفترض لبس الكمامات الحقيقة كل يوم بيؤكد انو ابعد مايكون عن نمبر ون pic.twitter.com/Pd1rby2sHw
يا تري لو حد غلبان يقدر يعمل كدة ؟!— Mohamed.Adel (@M3abdelrady) June 1, 2020
ولا عشان الغلبان مالوش لا قريب ولا حبيب ولا زبيب ؟!🤔#محمد_رمضان pic.twitter.com/Ximo5QpLLc