مصر رفضت استقبال طائرة إسبانية استأجرتها الدوحة لنقل عالقين مصريين بقطر

قال مصدر مسؤول في الخارجية القطرية ردا على استفسار للجزيرة عن أوضاع عمال مصريين عالقين في قطر إن السلطات المصرية رفضت استقبال طائرة إسبانية استأجرتها الدوحة لنقل هؤلاء العمال.

وأضاف أن السلطات القطرية استأجرت الطائرة يوم الجمعة الماضي. إلا أن السلطات المصرية امتنعت عن استقبالها قبل أن تقلع بدعوى توقف حركة الطيران الدولي في مطار القاهرة بسبب الإجراءات المتخذة لمواجهة فيروس كورونا.

يذكر أن مئات من العمال المصريين الذين تقطعت بهم السبل ناشدوا الجهات المختصة في الدوحة والقاهرة من أجل تأمين عودتهم إلى بلادهم.

السلطات المصرية ترفض استقبال رعاياها العالقين في قطر

كما تداول ناشطون عبر منصات التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لمصريين عالقين في صحراء ضبا السعودية.

وناشد العالقون وعددهم نحو مائة وثلاثين شخصا، السلطات المصرية إعادتهم إلى بلدهم مؤكدين تقطع السبل بهم ونفاد أموالهم، مستنكرين رفض القاهرة استقبالهم رغم توفر ثلاث عبارات في ميناء ضبا، وحجزهم تذاكر لهذا الغرض.

وفي السياق، أصاب فيروس كورونا المستجد مليونًا و245 ألفًا و347 شخصًا في العالم، قضى منهم 67 ألفًا و914 مصابًا، في حين تعافى 256 ألفًا و541 شخصًا، حتى الآن.

وفي قطر أصاب الفيروس ألفًا و325 شخصًا، وقضى ثلاثة أشخاص، في حين تعافى 109 أشخاص أخرين.

أما في مصر، فقد أصاب الفيروس ألفًا و70 شخصًا، قضى منهم 71 مصابًا، في حين تعافى 241 آخرين، حتى الساعة.

يذكر أن مصر شاركت السعودية والإمارات والبحرين في حصارٍ على دولة قطر، منذ الخامس من يونيو/حزيران 2017 وحتى اللحظة.