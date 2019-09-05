مصر: دفن جثمان عبد الله مرسي بجوار والده
وأضاف عبد المقصود، أنه "سيتم صلاة الجنازة الليلة على عبد الله مرسي بمشرحة زينهم (وسط القاهرة) من جانب العائلة".
وقالت مصادر للجزيرة إن النيابة صرحت بدفن جثمان عبد الله بجوار والده في مقبرة شرقي القاهرة.
وكانت النيابة العامة قد قررت تشريح جثمان عبد الله، رغم نفي أسرته وجود أي شبهة جنائية في وفاته.
ولم يكشف محامي أسرة مرسي تفاصيل نتائج التشريح.
تصريحات عبد المنعم عبد المقصود محامي أسرة مرسي للأناضول
- عبد الله موجود بالمستشفى عقب وفاته منذ أمس (الأربعاء) وجرت إجراءات روتينية بحقه، حيث تم تبليغ الشرطة بالحالة.
- تم سماع أقوال أحمد وعمر شقيقي عبد الله، وكذلك شقيق والده سيد، ونفوا جميعا وجود شبهة جنائية في الوفاة.
- الوفاة طبيعية جراء أزمة قلبية، نقل على أثرها إلى مستشفى غربي القاهرة، وتوفي، ولا شبهة جنائية فيها.
- ننتظر إنهاء إجراءات الدفن، وننتظر قرارا من النيابة بدفنه.
وفي تصريح سابق اليوم، قال محامي أسرة مرسي، إن النيابة لا تزال تحقق في وفاة النجل الأصغر للرئيس الراحل، وإن الأسرة بانتظار تصريح الدفن.
وهو ما أكده أحمد مرسي، شقيق عبد الله، الذي نفى أنباء متداولة عن احتجازه وشقيقه عمر على يد أجهزة الأمن، مؤكدا أنهم لا يزالون ينتظرون تسلم الجثمان.
لا صحة لما يتم تداوله من احتجازي و أخي عمر— AHMED 3M.MORSY (@A3M_MORSY) September 5, 2019
و لا صحة لما يتم تداوله من استلام الجثمان و الدفن
لازلنا في اتمام اجراءات استلام جثمان أخي عبد الله رحمه الله
وفاة عبد الله مرسي
- مساء أمس الأربعاء، توفي عبد الله مرسي، إثر أزمة قلبية مفاجئة.
- الرئيس الراحل محمد مرسي توفي أثناء محاكمته في يونيو/ حزيران الماضي، إثر نوبة قلبية مفاجئة أيضا، وفق ما أعلنت القاهرة آنذاك.
- في أكتوبر/ تشرين أول 2018، قالت أسرة محمد مرسي، إن الأمن المصري أوقف عبد الله من منزله غربي العاصمة القاهرة، قبل أن يطلق سراحه بعد وقت قصير.
- سبق القبض على عبد الله في مارس/آذار 2014، على خلفية اتهاماته بحيازة مخدرات، وهو ما نفاه بشدة آنذاك واعتبرها تهمة ملفقة.
- صدر حكم بحق النجل الأصغر بعد 3 أشهر من توقيفه، وأيدته محكمة النقض (أعلى محكمة طعون بالبلاد) في 2015 بالحبس عامًا، قبل الإفراج عنه عقب انتهاء المدة.
- عقب وفاة والده شن عبد الله، هجوماً شديداً على الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ومسؤولين، متهما إياهم بقتل والده.
نعي واسع
- نعى مصريون وعرب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وفاة عبد الله مرسي.
- عبد الله، نجل الشيخ السعودي البارز سلمان العودة: أسأل الله أن يرحم ويغفر لعبد الله محمد مرسي ويتقبله ووالده مع الصالحين، وأن يرزق أهله وذويه ومحبيهم الصبر والسلوان.
- الشاعر الفلسطيني مريد البرغوثي: صادم ومذهل ومفجع خبر وفاة الشاب عبد الله ابن الرئيس الراحل محمد مرسي. الصبر والقوة لأهله ومحبيه. يصعب تخيّل هذا الأسى المستمر. يصعب تخيّل هذا الظلم وهذا الفُجْر في الخصومة. أقدم عزائي بحزن وغضب.
- الإعلامي المصري معتز مطر: أصغر أبناء الرئيس الشهيد محمد مرسي. اللهم تقبله في الصالحين، واربط على قلب أمه وأخوته ومحبيه. صبرا آل مرسي فإن الموعد الجنة.
- أبو العلا ماضي رئيس حزب الوسط: أسأل الله له الرحمة والمغفرة وأن يدخله الجنة، وأن يرزق والدته وأسرته ومحبيه الصبر والسلوان.
- عزيزة إسماعيل نائبة رئيس الحكومة الماليزية: أشعر بحزن عميق لوفاة عبد الله نجل الرئيس المصري السابق محمد مرسي. أتقدم بخالص العزاء إلى أسرته وأحبائه. صلواتي معهم خلال هذه الفترة العصيبة.