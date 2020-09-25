مصر
الجمعة 25 سبتمبر 2020 10:12

مصر: دعوات متصاعدة لـ"جمعة الغضب 25 سبتمبر" ضد السيسي

تصاعدت دعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي مساء الخميس وصباح الجمعة للمشاركة في "جمعة غضب" ضد نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي دعا إليها المقاول محمد علي.

وجاءت الدعوات من ناشطين ومعارضين تحت وسم "#جمعه_الغضب_25 سبتمبر".

وأطلق ناشطون الوسم استكمالا لدعوات مظاهرات 20 سبتمبر/ أيلول التي لاقت استجابة في عدد من المدن والقرى.

وتصدر الوسم قائمة الأعلى تداولا في مصر؛ إذ تفاعل معه مصريون بأكثر من 170 ألف تغريدة.

وجدد ناشطون ومغردون دعواتهم لتظاهرات في كل أنحاء مصر لتكون "جمعة غضب" على غرار "ثورة 25 يناير" 2011.

وقال محمد علي، في صفحته على فيسبوك: "الثورة مستمرة إلى أن نحرر بلدنا العظيمة مصر من يد عبد الفتاح".

ولليوم الخامس على التوالي، شهدت محافظات ومدن وقرى مصرية مظاهرات ليلية تطالب برحيل السيسي؛ احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية.

وتداول ناشطون مقاطع التقطها مصريون بهواتفهم المحمولة، أظهرت تظاهرات محدودة في عدد من قرى ومدن البلاد.

وردد المتظاهرون شعارات ضد النظام، من قبيل: "ارحل يا سيسي" و"يسقط يسقط حكم العسكر".

وفي مقابل ذلك، تفاعل مؤيدون لنظام السيسي على وسم "#لست_وحدك"، في إشارة إلى دعمهم للرئيس المصري.

وتزامنا مع تصاعد وتيرة المظاهرات المطالبة برحيل السيسي، تشهد بعض الشوارع المصرية انتشارا أمنيا كثيفا.

والأحد الماضي، دعا المقاول المعارض محمد علي، إلى تنظيم مظاهرات، قبل أن يعود ويطالب الشعب بالاستمرار في احتجاجات يومية، ضد النظام السياسي بمصر.

وتباينت وسائل الإعلام في تقدير حجم وانتشار المظاهرات، إذ اعتبرها إعلام حكومي "محدودة للغاية"، بينما وصفها إعلام معارض بـ"هادرة وكاسرة لحاجز الخوف".

المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات

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