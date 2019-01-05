مصر.. دعوات ترفض تعديل الدستور والعفو الدولية ترد على السيسي

أعلن عشرات السياسيين والشخصيات العامة بمصر، الجمعة، رفضهم دعوات تعديل دستور البلاد، والتي تنطوي على إطلاق مدد الرئاسة لأكثر من مدتين.

ووقع نحو 170 من شخصيات عامة وسياسيين ومحامين وصحفيين وفنانين، بيانًا، بعنوان "لا للعبث بالدستور"، لرفض ما أسموه بـ "دعوات تطالب بتعديل بعض مواد الدستور".

ما الذي جاء بالبيان؟

الموقعون على البيان، قالوا إن تلك الدعوات تأتي "بهدف وحيد واضح؛ هو إطلاق مدد الرئاسة للرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي رغم وجود مادة مانعة للتعديل، وإن ساق الداعون حججًا ومبررات أخرى ﻻ تنطلي على أحد".

الدستور هو العقد بين الحاكم والشعب، وقد وُضع لتحويله الى قوانين تضمن الأمن والاستقرار والتنمية لخدمة المواطنين وإسعادهم ومراقبة الحكام ومحاسبتهم.

الموقعون وصفوا "العبث" الذي يتم الترويج له، من شأنه تعميق أزمة الشرعية التي يعاني منها النظام الحالي نتيجة الإهمال والانتهاك المتواصل للدستور.

البيان أشار إلى "استمرار استخدام كل وسائل المقاومة السلمية لرفض أي عبث جديد بالدستور".

ومن أبرز الموقعين على البيان المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي، وأحمد النجار الرئيس الأسبق لمجلس إدارة صحيفة الأهرام (حكومية)، والناشط الحقوقي جمال عيد، والفنانة تيسير فهمي، والمطربة عزة بلبع.

وانتشرت مؤخرا دعوات طالت ساحات القضاء ووسائل الإعلام (عبر مقالات ومواد صحفية) تطالب بإدخال تعديلات على الدستور، أبرزها زيادة مدة ولاية رئيس البلاد، ما أثار جدلًا واسعًا في الشارع السياسي.

وينص الدستور على أنه: "ينتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة".

وتولى السيسي، حكم البلاد في يونيو/حزيران 2014، كولاية أولى، فيما فاز بولاية ثانية وأخيرة في يونيو/حزيران 2018 تمتد لعام 2022، ولا يسمح نص الدستور الحالي بالتجديد أو التمديد.

العفو الدولية ترد على السيسي:

منظمة العفو الدولية في "تغريدة" لها عبر "تويتر" قالت إن حملة قمع حرية التعبير في مصر وصلت إلى أسوأ مستوياتها على الإطلاق خلال حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي وذلك على عكس ما ادعاه الرئيس المصري خلال مقابلة مع قناة "سي بي أس" قال فيها إنه لا يوجد سجناء سياسيون في بلاده.

الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، كان قد نفى وجود سجناء سياسيين في مصر، وأضاف في مقابلة مع محطة "سي بي إس" الأمريكية أنه لا يعرف من أين أتت منظمة "هيومن رايتس ووتش" برقم 60 ألف سجين سياسي في مصر.

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقائه مع قناة "سي بي إس نيوز" الأمريكية