مصر: حكم نهائي بالسجن 5 سنوات لحازم أبوإسماعيل

الداعية والسياسي المصري حازم أبو إسماعيل الجزيرة - أرشيف

قضت محكمة النقض المصرية، السبت، برفض الطعن المقدم من هيئة الدفاع عن القيادي السلفي البارز، حازم أبو إسماعيل، على حكم حبسه 5 سنوات إثر إدانته بالتحريض وحصار محكمة (شرق القاهرة).

التفاصيل: مصدر قضائي أوضح في تصريحات صحفية أن "محكمة النقض المنعقدة بمقرها (وسط القاهرة) أيدت عقوبة السجن 5 سنوات بحق أبو إسماعيل و5 آخرين، إثر ادانتهم بالتحريض وحصار محكمة مدينة نصر في 19 من ديسمبر/كانون أول 2012، إبان حكم الرئيس المعزول محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا، ورفضت الطعون المقدمة.

يعتبر حكم اليوم، نهائي بات غير قابل للطعن عليه أمام أي محكمة آخري وفق القانون المصري.

يعتبر حكم اليوم هو الثالث النهائي البات بحق أبو إسماعيل، عقب تأييد المحكمة ذاتها حكمين سابقين بسجنه 7 سنوات بقضية "تزوير جنسية والدته" في أبريل/ نيسان 2015، والحبس عاما بتهمة إهانة القضاء (ديسمبر/ كانون أول 2014)، وفق مصدر قانوني. خلفيات: في يناير/ كانون الثاني 2017، قضت محكمة جنايات القاهرة، بإدانة أبو إسماعيل، و5 آخرين (حضوريا) بالسجن 5 سنوات من بينهم الناشط السلفي، خالد حربي، كما قضت المحكمة بمعاقبة 12 آخرين (غيابيا) بالسجن 10 سنوات. أبو إسماعيل خلال إحد جلسات محاكمته تعود أحداث الواقعة إلى العام 2012، عندما قام أعضاء مؤيدون لأبو إسماعيل بالتظاهر في محيط محكمة مدينة نصر، للمطالبة بإخلاء سبيل أحد المؤيدين له، بالتزامن مع جلسة التحقيق معه عقب اتهامه بحيازة سلاح آلي بدون ترخيص.

وجهت النيابة للمتهمين جرائم التحريض على حصار محكمة مدينة نصر باستعمال القوة والتهديد بالعنف مع أعضاء النيابة، ومحاولة منعهم من أداء وظيفتهم وإجبارهم على إصدار قرار بإخلاء سبيل المتهم أحمد محمد عرفة، وبلغوا قصدهم من ذلك بإصدار قرار إخلاء سبيله.

أبو إسماعيل، داعية سلفي، من معارضي السلطات الحالية في مصر، وتم توفيقه عقب الإطاحة بـمرسي في انقلاب عسكري في 3 يوليو/ تموز 2013.

استبعد أبو إسماعيل من المنافسة في الانتخابات الرئاسية الأولى بعد سقوط الرئيس المخلوع حسني مبارك بحجة ازدواج جنسية والدته.

أسس حزب الراية وعارض خلال فترة حكم مرسي بعض سياسات جماعة الإخوان المسلمين، لكنه دافع عن شرعية مرسي وضرورة إتمامه مدته القانونية.

انتقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عندما كان وزيرا للدفاع قبل الانقلاب العسكري بشهرين، ووصفه بأنه يقوم بدور الممثل العاطفي ليستجلب رضا الناس ويساعده في ذلك عدد من الإعلاميين.

اعتقل بعد يومين من الانقلاب العسكري على الرئيس محمد مرسي في 3 من يوليو/تموز 2013 بتهمة "التحريض على العنف" في منطقة بين السرايات بالجيزة.