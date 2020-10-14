مصر
الأربعاء 14 أكتوبر 2020 16:16

مصر.. حريق وإصابات حرجة بانفجار داخل مصنع لحوم في الإسماعيلية

أدى انفجار غلاية زيت بمصنع أطياب لإصابة 11 عاملا بجروح خطيرة
أدى انفجار غلاية زيت بمصنع أطياب لإصابة 11 عاملا بجروح خطيرة
مواقع محلية مصرية
انفجرت غلاية زيت في أحد مصانع اللحوم بمركز أبو صوير بمحافظة الإسماعيلية شمالي مصر، صباح الأربعاء، واندلع حريق كبير أدى إلى إصابة 11 عاملا بجروح خطيرة بينما أصيب العشرات باختناق.

وأبلغ مسؤولو مصنع "أطياب" للحوم قوات الإطفاء التي تحركت على الفور وتم السيطرة على الحريق بعد نصف ساعة بسبب بعد المسافة بين المصنع وأقرب نقطة إطفاء على طريق الإسماعيلية- القاهرة.

وقالت مصادر بإسعاف الإسماعيلية لوسائل إعلام مصرية، إنه تم نقل 11 عاملا بالمصنع في حالة حرجة إلى المستشفى بسبب قيام العمال باستخدام طفايات الحريق في إطفاء زملائهم المصابين بعد انفجار غلاية المصنع مما أدى تفاقم إصابتهم.

وكلّف مسؤولو إسعاف الإسماعيلية بتحريك سيارات الإسعاف من مواقع مختلفة على طريق الإسماعيلية والمرفق الرئيسي، وتم نقل المصابين إلى مستشفى جامعة قناة السويس.

ووفقا لمسؤولين بمستشفى الجامعة فإنه يجري الآن متابعة الحالات واجراء العمليات العاجلة للمصابين.

ووصل إلى موقع المصنع قوات الأمن بينما أُبلغت نيابة الإسماعيلية لمباشرة التحقيق.

المصدر
الجزيرة مباشر
وسائل إعلام مصرية
كلمات مفتاحية
انفجار
حريق بمصنع
إصابة
حروق خطيرة
الإسماعيلية

اقرأ أيضا

Thumbnail
لجنة حماية الصحفيين الدولية تطالب مصر بالإفراج عن شقيق البلشي
Thumbnail
طفل يسرق حافلة مدرسية ويدوّخ دوريات الشرطة (فيديو)
Thumbnail
كورونا.. صندوق النقد يحذر من رحلة تعاف اقتصادي طويلة
Thumbnail
من الصين إلى أوربا.. قيود جديدة مع تعليق تجربتين على لقاح لكورونا
Thumbnail
المباحثات الليبية.. اتفاق بالقاهرة على ضرورة إنهاء المرحلة الانتقالية

الأكثر قراءة

  1. من تبقى في مكتب إرشاد جماعة الإخوان بمصر؟
  2. شاهد: أسطورة السلة الأمريكية يستأذن في الانصراف!
  3. سوريا: قتلى بقصف على حماة وإدلب وبوتين يتحدث عن مرحلة سياسية
  4. شاهد: حجاج بيت الله يواصلون رمي الجمرات
  5. وزير الدفاع اليمني يستنفر الجيش لاستعادة دوره