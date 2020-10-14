الأربعاء 14 أكتوبر 2020 16:16
مصر.. حريق وإصابات حرجة بانفجار داخل مصنع لحوم في الإسماعيلية
انفجرت غلاية زيت في أحد مصانع اللحوم بمركز أبو صوير بمحافظة الإسماعيلية شمالي مصر، صباح الأربعاء، واندلع حريق كبير أدى إلى إصابة 11 عاملا بجروح خطيرة بينما أصيب العشرات باختناق.
وأبلغ مسؤولو مصنع "أطياب" للحوم قوات الإطفاء التي تحركت على الفور وتم السيطرة على الحريق بعد نصف ساعة بسبب بعد المسافة بين المصنع وأقرب نقطة إطفاء على طريق الإسماعيلية- القاهرة.
وقالت مصادر بإسعاف الإسماعيلية لوسائل إعلام مصرية، إنه تم نقل 11 عاملا بالمصنع في حالة حرجة إلى المستشفى بسبب قيام العمال باستخدام طفايات الحريق في إطفاء زملائهم المصابين بعد انفجار غلاية المصنع مما أدى تفاقم إصابتهم.
وكلّف مسؤولو إسعاف الإسماعيلية بتحريك سيارات الإسعاف من مواقع مختلفة على طريق الإسماعيلية والمرفق الرئيسي، وتم نقل المصابين إلى مستشفى جامعة قناة السويس.
ووفقا لمسؤولين بمستشفى الجامعة فإنه يجري الآن متابعة الحالات واجراء العمليات العاجلة للمصابين.
ووصل إلى موقع المصنع قوات الأمن بينما أُبلغت نيابة الإسماعيلية لمباشرة التحقيق.
المصدر
الجزيرة مباشر
وسائل إعلام مصرية
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