مصر
الاثنين 5 أغسطس 2019 23:29

مصر: حبس 8 أشخاص من جماعة الإخوان رحلتهم الكويت

النيابة المصرية قررت حبس 8 متهمين من عناصر جماعة الإخوان مرحلين من الكويت
مواقع التواصل
قررت النيابة المصرية، الإثنين، حبس 8 متهمين من عناصر جماعة الإخوان مرحلين من الكويت، 15 يوما، على ذمة التحقيقات.
التفاصيل:
  • وفق وكالة الأنباء المصرية، فإن "نيابة أمن الدولة العليا (مختصة بنظر قضايا الأمن القومي) قررت حبس 8 متهمين من عناصر جماعة الإخوان مرحلين من الكويت قبل عدة أسابيع لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات".
  • نسبت النيابة للمتهمين "الانضمام لجماعة إرهابية تعمل على منع مؤسسات الدولة من مباشرة عملها وتعطيل العمل بالدستور والقانون".
ما القصة؟
  • في 12 من يوليو/تموز الماضي، أعلنت السلطات الكويتية ضبط خلية وصفتها بـ"الإرهابية"، قالت إنها هاربة وصدر بحق عناصرها أحكاما قضائية في مصر.
  • في بيان لوزارة الداخلية الكويتية آنذاك، قالت إنه تم "ضبط خلية إرهابية (لم يحدد عددها) تتبع تنظيم الإخوان المسلمين، صدر بحقهم أحكام قضائية من قبل القضاء المصري وصلت إلى 15 عامًا".
  • نفت جماعة الإخوان المسلمين، في بيان، صحة اتهام هؤلاء المصريين بالإرهاب، متهمة النظام المصري بـ "تلفيق التهم وإصدار الأحكام القضائية الجائرة".
  • دعت جماعة الإخوان آنذاك الكويت إلى عدم تسليمهم إلى السلطات المصرية، خشية تعرضهم لـ"ظلم واضطهاد ومعاملات غير إنسانية".
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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مصر
الكويت
الأخوان المسلمين

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