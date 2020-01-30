مصر: حبس شقيقة محمد محسوب بعد إخفائها قسرا لشهرين
وقال محسوب، اليوم الخميس، في تغريدة على صفحته بموقع تويتر: "أختي الغالية حسيبة محسوب.. بعد ٦٨ يوما من الاختفاء القسري، ١٥ يوم حبس باتهامات باطلة معتادة أمست تلاحق آلاف المصريين".
وأضاف: "هي شقيقتي وابنتي التي ربيتها بعد وفاة والدنا رحمه الله. لعل فرج الله قريب لها ولكل مظلوم في بلدنا الذي مهما عانينا لأجله سنظل نعشق ترابه ونعتز بانتمائنا له".
اختي الغالية حسيبة محسوب— Mohamed MAHSOOB (@MohammedMAHSOOB) January 30, 2020
بعد ٦٨ يوما من الاختفاء القسري، ١٥ يوم حبس باتهامات باطلة معتادة أمست تلاحق آلاف المصريين. هي شقيقتي وابنتي التي ربيتها بعد وفاة والدنا رحمه الله. لعل فرج الله قريب لها ولكل مظلوم في بلدنا الذي مهما عانينا لأجله سنظل نعشق ترابه ونعتز بانتمائنا له. pic.twitter.com/f4zLSyMJUf
ومحسوب هو معارض بارز للرئيس عبد الفتاح السيسي، وغادر مصر عقب الانقلاب العسكري والإطاحة بمرسي في يوليو/ تموز 2013، حيث عاش في فرنسا، وفق أحاديث سابقة له.
وكان يشغل منصب وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية لعدة أشهر، قبل أن يستقيل في نهاية 2012، وكان عضوًا بالهيئة العليا لحزب الوسط (المعارض).