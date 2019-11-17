الأحد 17 نوفمبر 2019 19:53
مصر: حالة غضب بعد واقعة تنمر على طالب أفريقي [فيديو]
تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، السبت، مقطع فيديو يظهر سخرية و"تنمر" شابين على طالب أفريقي من أصحاب البشرة السمراء، محاولين الاستيلاء على حقيبته.
التفاصيل
- يظهر مقطع الفيديو واقعة تنمر قام بها مراهق مصري يدعى "سيد حسن" وصديقه وثالث كان يصور الواقعة، بحق طالب يحمل الجنسية الأفريقية كان في طريقه إلى المدرسة.
- طالب الشاب المصري من الطالب الأفريقي إعطاءه حقيبته وعندما رفض حاول الاعتداء عليه وسخر منه وحاول نزعها عن كتفه.
فيديو صادم لشباب يتنمرون على طالب أفريقي ويحاولون الاعتداء عليه في إحدى المناطق المصرية ..💔— صوتي باقي (@SOUTI_BAQI) November 16, 2019
مجتمعاتنا بشعه ومليئة بالعنصرية والمتوحشين، مجرد أن يروا إنسان مختلف عنهم ومسالم ولم يضر أحداً بأفعاله، يبدأون يتهجمون عليه ويتنمرون عليه ويصفونه بابشع الأوصاف ليعوضون النقص الذي فيهم !! pic.twitter.com/SEND1AzKxQ
- انتقد نشطاء مواقع التواصل في مصر الواقعة، وطالبوا بالقبض على المتنمرين الثلاثة ومحاسبتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.
في فيديو منتشر علي الفيس و مكتوب عليه فيديو صادم... الفيديو فيه مجموعة شباب بيتريقوا علي طالب إفريقي عشان لونه!!! بس هوا بصراحة مش فيديو صادم و لا حاجة... إحنا غالباً أكتر شعب في العالم بيمارس العنصرية علي بعض (... https://t.co/AhNfqUXxCX— محمد البلاسي (@MohammedElbelas) November 16, 2019
- الشاب المصري "سيد حسن"، صاحب واقعة التنمر، رد في منشور على صفحته بموقع فيسبوك قائلا إن هذا الشاب (الأفريقي) صاحبه وكان الفيديو على سبيل الدعابة لا أكثر، مؤكدًا أنه جاره في المنطقة، ونشر صورة تجمعهما.
- حسن علق على الفيديو قائلا: "أهو يجدعان عشان الناس اللي قالت إني بضربو وبعذبوا، وده أساسا صاحبنا وإحنا لنا فيديوهات مع بعض وده جاري، والصحفيين اللي نشروا الفيديو أنتو متعرفوش حاجة ده صحابي وإحنا كنا بنهزر".
- صفحة "مبادرة لغتي إفريقية" على فيسبوك قالت: تحية خاصة لوزارة الداخلية المصرية بعد التدخل السريع بالقبض على الشاب المصري المتهم بالتنمر ضد أحد الشباب السوداني.
- الصفحة أضافت: "رسالة لشعب السودان وكل الشعوب الأفريقية الشقيقة على أرض مصر. أهلا وسهلا ومرحبا بكم دائما في بلدكم الثاني مصر. أنتم هنا في حماية وأمان رغم أنف أي جاهل أو متنمر أو متعصب أو متطرف لا يمثل الأغلبية الساحقة للشعب المصري".
المصدر
الجزيرة مباشر
مواقع التواصل الاجتماعي
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