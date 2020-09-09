مصر: جدل بعد الإعلان عن تصدير الكهرباء لأوربا بسعر مدعم
وقال سليمان لبلومبرغ إن صندوق مصر السيادي يجري حاليا مفاوضات لبيع الكهرباء إلى دول أوربية وأفريقية بسعر 2.4 سنت أمريكي (نحو 40 قرشا مصريا) لكل كيلو وات.
Egypt is weighing a plan to sell its surplus power to Europe and other countries in Africa https://t.co/NjQ3LSjqRY— Bloomberg (@business) September 7, 2020
وقال رواد مواقع التواصل الاجتماعي إن السعر الذي أعلن عنه سليمان مساو لسعر بيع الكهرباء المدعومة من الدولة للشريحة الأولى أو أقل.
وأبدوا تعجبهم من بخس أسعار تصدير الكهرباء مقارنة بسعرها الحقيقي في الدول الأوربية نفسها.
هيصدر الكهربا لافريقيا ب45 قرش الكيلو— MR.TeToo (@Temm010) September 8, 2020
واحنا ب 145 قرس الكيلو
يعني افريقيا منورة بفلوسنا ومصر منورة باهلها
وأشار بعض المعلقين إلى أن سعر الكهرباء في ألمانيا، على سبيل المثال يبلغ 23 سنتا لكل كيلو وات، بحسب سليمان، والذي اعتبر أن السعر المطروح للتصدير سعر تنافسي.
بلومبرج| مصر تبدأ محادثات لتصدير الكهرباء ورئيس صندوق مصر السيادي : سعر البيع 2.4سنت(٤٥قرش) لكل كيلووات..— أحمد بدوي (@ahmed2013b1) September 8, 2020
___ طب ماتدونا الكهربا بالسعر ده ،اعتبرونا أجانب يا أخي pic.twitter.com/sFFr4LALRt
علي عهده بلومبرج :صندوق مصر السيادي بيبحث مع الجانب الاوروبي تصدير قيام مصر بتصدير كهرباء لاوروبا بسعر ٢.٤ سنت للكيلوات اي حوالي ٤٥ قرش— timo timo (@nosiertomar) September 9, 2020
طبعا معروف ان سعر كهرباء المنازل ١٤٠ قرش و ده مفهوش اي تعارض ولا حاجه لان الكهربا اللي هنصدرها عليها هرمونات لكن بتاعتنا غالية علشان اورجانك