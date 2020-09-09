مصر
الأربعاء 9 سبتمبر 2020 23:49

مصر: جدل بعد الإعلان عن تصدير الكهرباء لأوربا بسعر مدعم

محطة بنبان لإنتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية جنوب مصر
رويترز
ثار جدل في وسائل التواصل الاجتماعي في مصر بعد تصريحات للمدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي أيمن سليمان عن مفاوضات لبيع فائض الكهرباء لأوربا وأفريقيا بسعر مدعم.

وقال سليمان لبلومبرغ إن صندوق مصر السيادي يجري حاليا مفاوضات لبيع الكهرباء إلى دول أوربية وأفريقية بسعر 2.4 سنت أمريكي (نحو 40 قرشا مصريا) لكل كيلو وات.

وقال رواد مواقع التواصل الاجتماعي إن السعر الذي أعلن عنه سليمان مساو لسعر بيع الكهرباء المدعومة من الدولة للشريحة الأولى أو أقل.

وأبدوا تعجبهم من بخس أسعار تصدير الكهرباء مقارنة بسعرها الحقيقي في الدول الأوربية نفسها.

وأشار بعض المعلقين إلى أن سعر الكهرباء في ألمانيا، على سبيل المثال يبلغ 23 سنتا لكل كيلو وات، بحسب سليمان، والذي اعتبر أن السعر المطروح للتصدير سعر تنافسي.

المصدر
خدمة سند

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