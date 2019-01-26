السبت 26 يناير 2019 13:42
مصر: توقيف سيدة خاطرت بحياة نجلها من أجل مفتاح
أوقفت السلطات المصرية، سيدة تسببت في سخط الآلاف من رواد التواصل الاجتماعي، عقب تداول مقطع فيديو لها وهي تخاطر بحياة ابنها من نافذة إحدى الشقق على الطابق الثالث.
يظهر المقطع المصور السيدة وهي تدفع بالطفل من نافذة إحدى الشقق في الطابق الثالث، لمحاولة الوصول إلى مفتاح شقتها الضائع، وسط صراخ من الطفل للتحذير من احتمال سقوطه.
تفاصيل القصة:
- أفادت وسائل إعلام مصرية، اليوم السبت، بأن قوات الأمن أوقفت السيدة، عقب تداول المقطع عبر منصات التواصل يوم أمس الجمعة.
- أكد المجلس القومي للطفولة والأمومة (حكومي) في صفحته على فيسبوك، خبر التوقيف، مشيرًا إلى أنه جاء بعدما تقدم (خط نجدة الطفل) ببلاغ ضد السيدة صاحبة الواقعة.
- بيان المجلس أكد مساء الجمعة، أنه تابع فيديو مصور لسيدة تقوم بدفع طفل من شباك إحدى الشقق بالدور الثالث لبلكونة (شرفة) الشقة المجاورة، بمدينة 6 أكتوبر، غربي القاهرة.
- أضاف البيان أن الفيديو يوضح أن السيدة تحاول إدخال الطفل نظرا لأنها فقدت مفاتيحها، وسط صراخه واستغاثته بأنه لا يستطيع، فضلا عن صيحات الجيران المحذرة من احتمال سقوط الطفل.
- نال المقطع الذي عرف إعلاميا في مصر باسم "طفل البلكونة" آلاف من التعليقات عبر منصات التواصل، بسبب ما اعتبر قسوة في التعامل وتعريض حياة طفل للخطر.
- لم يتسن الحصول على تعليق من العائلة التي ظهرت فيها تلك السيدة على هذا النحو، غير أن تقارير محلية قالت إن هناك عقوبات في حالات مماثلة تصل إلى السجن والغرامة المالية.
المصدر
الأناضول