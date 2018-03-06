مصر
الثلاثاء 6 مارس 2018 14:11

مصر توقع اتفاق مزرعة رياح بقيمة 400 مليون دولار

صورة أرشيفية
غيتي
وقعت الشركة المصرية لنقل الكهرباء اتفاقا مع تحالف شركات عالمية لإنشاء مزرعة رياح باستثمارات تبلغ 400 مليون دولار.

وقال مجلس الوزراء المصري (الثلاثاء) إنه جرى توقيع الاتفاق بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء المملوكة للدولة وتحالف شركات عالمية لإنشاء مزرعة رياح بقدرة 250 ميغاوات باستثمارات 400 مليون دولار.

وأوضح المجلس في بيان أن التحالف يضم شركات تويوتا تسوشو اليابانية وإنغي الفرنسية وأوراسكوم.

وتتوقع مصر بدء تشغيل المحطة بشكل تجريبي منتصف 2019.

المصدر
رويترز
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