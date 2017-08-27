العلاقات المصرية الأمريكية
الأحد 27 أغسطس 2017 12:00

مصر تنفي علمها المسبق بقرار تخفيض المساعدات الأمريكية

المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد أبو زيد
نفت الخارجية المصرية، صحة ما تردد بشأن علم الحكومة المصرية مسبقا بقرار الإدارة الأمريكية تخفيض جزء من المساعدات المقدمة سنوياً رغم تأكيد واشنطن أن القاهرة لم تتفاجأ بالقرار.

وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد أبو زيد، رداً على استفسار من عدد من المحررين الدبلوماسيين حول هذا الأمر،  إن ما يتم ترويجه في هذا الشأن غير صحيح .

وأضاف  المتحدث، في بيان صحفي الأحد، أن وزير الخارجية سامح شكري، تلقى اتصالاً من ريكس تيلرسون، وزير الخارجية الأمريكي، مساء الثلاثاء الماضي، وهو في مطار مدينة فيلنيوس عاصمة ليتوانيا في طريق العودة إلى القاهرة.

وأشار إلى أن الاتصال كان بعد صدور القرار الأمريكي بالفعل، وقُبيل ساعات بسيطة من الإعلان عنه. 

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية، قالت الأربعاء، إن الوزير ريكس تيلرسون كان قد طرح فكرة تجميد بعض المساعدات عن مصر في محادثات سابقة له مع نظيره المصري سامح شكري.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، هيدز نويرت "لم يتفاجأ المسؤولون المصريون بقرار تجميد المساعدات، لأن الوزير تيلرسون قد تحادث مع وزير الخارجية المصري ونبهه إلى ما سيحدث مقدماً".

المصدر
وكالة الأنباء الألمانية
الأناضول
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الحكومة المصرية
الخارجية المصرية
الإدارة الأمريكية
الخارجية الأمريكية
تجميد المساعدات
نفي

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