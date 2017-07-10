مصر
الاثنين 10 يوليو 2017 23:10

مصر تنتظر الدفعة الثانية من قرض صندوق النقد الأسبوع المقبل

وزارة المالية المصرية
قال وزير المالية المصري عمرو الجارحي (الاثنين) إن بلاده تتوقع الحصول على الدفعة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي الأسبوع المقبل.

جاءت تصريحات الوزير خلال مداخلة هاتفية مع برنامج تلفزيوني بثته قناة "سي بي سي" المحلية.

واتفق صندوق النقد على برنامج لمدة ثلاث سنوات مع مصر في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي وأفرج عن دفعة أولى بقيمة 2.75 مليار دولار من قرض قيمته الإجمالية 12 مليار دولار يهدف إلى إعطاء دفعة للاقتصاد.

وتبلغ الدفعة الثانية من قرض الصندوق نحو 1.25 مليار دولار.

وتنفذ الحكومة المصرية ما تقول إنه برنامج إصلاح اقتصادي بدأته منذ نهاية 2015 وشمل فرض ضريبة القيمة المضافة، وتحرير سعر الصرف، وخفض الدعم الموجه للكهرباء والمواد البترولية، وخفض واردات السلع غير الأساسية.

وكانت الطبقات الأشد فقرا هي الأكثر تضررا من برنامج الإصلاح الاقتصادي؛ إذ شهدت البلاد زيادات حادة في أسعار السلع وارتفاع التضخم إلى أعلى مستوى لها خلال 30 عاما.

المصدر
رويترز
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صندوق النقد الدولي
إصلاح اقتصادي
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قرض
ارتفاع أسعار

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