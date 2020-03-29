مصر.. تمديد إغلاق المساجد وإنهاء العام الدراسي بسبب كورونا
وقال وزير الأوقاف - في تصريح اليوم الأحد- إنه تقرر مد العمل بقرار تعليق إقامة الجمع والجماعات وغلق جميع المساجد، والزوايا، والمصليات، غلقا تاما مؤقتا.
وحذر وزير الأوقاف من أن مخالفة العمل بتعليق الجمع والجماعات في الظرف الراهن "لحين زوال علة الغلق إثم ومعصية، ومخالفة تستوجب المساءلة والمحاسبة القانونية".
كانت وزارة الأوقاف قررت الأسبوع الماضي غلق جميع المساجد لمدة أسبوعين، مع استمرار الأذان للصلاة من المساجد عبر مكبرات الصوت.
وقالت الوزارة، في بيان "لا يتم فتح المسجد بأي حال طوال مدة غلقه، أما صلاة الجنازة فتتم في الساحات المفتوحة أو الخلاء، ولا يتم فتح المسجد على الإطلاق بأية حال من الأحوال".
التعليم تكتفي بما تم دراسته
و اتخذ وزير التربية والتعليم المصري طارق شوقي عددا من القرارات في ظل تعليق الدراسة بسبب انتشار فيروس كورونا، من أهمها الاكتفاء بما تمت دراسته حتى 15 مارس/آذار الجاري بالنسبة إلى سنوات النقل (بدءا من الصف الثالث الابتدائي حتى الثاني الإعدادي)، على أن يجري تقييم الطلاب من خلال إعداد مشروع بحثي حول ما جرى دراسته، وعلى أن تستكمل أجزاء المناهج المتبقية في العام الدراسي التالي.
كما تقرر الاكتفاء بتقديم مشروع بحثي لطلاب الصف الثالث الإعدادي للفصل الدراسي الثاني.
وتقرر أيضا عقد الاختبارات الإلكترونية للصفين الأول والثاني الثانوي في كل ما درسه الطلاب حتى بداية تعليق الدراسة، وستشمل امتحانات الصف الثالث الثانوي كل ما درسه الطلاب في الفصلين الدراسيين الأول والثاني حتى 15 مارس/آذار، مع الالتزام بالجدول المعلن لامتحانات نهاية العام.
أما فيما يتعلق بالتعليم الفني، فسيستمر الطلاب في التعلم على أن يعد كل طالب بحلول 15 يونيو/حزيران المقبل ملف مجمع بالأنشطة التعليمية التي أنجزها لتقييمه بناء عليه.