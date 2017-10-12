مصر
الخميس 12 أكتوبر 2017 13:39

مصر تمدد حالة الطوارئ 3 شهور

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
غيتي
أعلنت مصر اليوم الخميس تمديد حالة الطوارئ ثلاثة أشهر أخرى اعتبارا من غد الجمعة.

وجاء في قرار أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي بتاريخ العاشر من أكتوبر/تشرين الأول الجاري ونشرته الجريدة الرسمية اليوم "تعلن حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح يوم الجمعة الموافق الثالث عشر من أكتوبر (تشرين الأول)".

وكانت مصر قد أعلنت حالة الطوارئ بعد هجومين استهدفا كنيستين في مدينتي طنطا والإسكندرية في أبريل/ نيسان الماضي وأسفر عن مقتل 45 شخصا وإصابة عشرات آخرين.

المصدر
رويترز
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حالة الطوارئ
مصر
السيسي
الدستور المصري
الانقلاب العسكري

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