مصر
الأحد 10 سبتمبر 2017 12:40

مصر تكشف تلوث شحنة قمح فرنسي ببذور الخشخاش

قمح مصاب
قال المتحدث باسم وزارة الزراعة المصرية اليوم الأحد إن سلطات الحجر الزراعي بميناء سفاجا اكتشفت تلوث شحنة قمح فرنسي يبلغ حجمها 59 ألف طن ببذور الخشخاش.

وأضاف حامد عبد الدايم المتحدث باسم وزارة الزراعة في تصريحات لوكالة رويترز "المعامل المركزية بوزارة الزراعة تقوم حاليا بتحليل البذور والتأكد من نوعيتها... فور إثبات ذلك سيتم اتخاذ قرار من قبل وزارة الزراعة برفض الشحنة وتحويل القضية إلى النائب العام لاتخاذ قرار تجاهها".

كانت إدارة الحجر الزراعي المصرية رفضت شحنة قمح روماني حجمها 63 ألف طن بسبب تلوثها ببذور الخشخاش نهاية أغسطس/آب وأحالت القضية إلى النائب العام.

ومصر أكبر مستورد للقمح في العالم وقالت إنها تتوقع أن تشتري هيئة السلع التموينية نحو سبعة ملايين طن قمح العام الجاري هذا بالإضافة إلى ما بين 4 ملايين و5 ملايين طن يستوردهم القطاع الخاص سنويا.

المصدر
رويترز
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استيراد القمح
النائب العام المصري

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