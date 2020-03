مصر: تكدس في المترو وزحام بالبنوك في أول أيام الحظر (فيديو)

واستنكر رواد مواقع التواصل استهتار السلطات وعدم اتخاذ إجراءات تحد من انتشار عدوى كورونا بين المزدحمين، خاصة كبار السن.

ورصدت كاميرات النشطاء مقاطع لتكدس الركاب في مترو الأنفاق، وقال البعض إن المترو بمثابة "قنبلة موقوتة"، وأن احتمالات الإصابة بفيروس كورونا تتزايد مع هذه التجمعات.

My life is not that important to get worried about it. It have already been taken since my dreams were killed.

I do care about my mother's and grandma's ones.

دى محطات مترو جامعة القاهرة و حلوان و السادات #الغاء_الترم_الثاني_للجامعات pic.twitter.com/8XGfSLALgT