مصر: تكدس في المترو وزحام بالبنوك في أول أيام الحظر (فيديو)

شهدت البنوك المصرية وماكينات صرف العملة، اليوم الأربعاء، ازدحاما ومحاولات للتنسيق في عملية صرف الرواتب والمعاشات، وسط انتقادات للسلطات لعدم تنظيم عملية الصرف.

واستنكر رواد مواقع التواصل استهتار السلطات وعدم اتخاذ إجراءات تحد من انتشار عدوى كورونا بين المزدحمين، خاصة كبار السن.

ورصدت كاميرات النشطاء مقاطع لتكدس الركاب في مترو الأنفاق، وقال البعض إن المترو بمثابة "قنبلة موقوتة"، وأن احتمالات الإصابة بفيروس كورونا تتزايد مع هذه التجمعات.

مترو القاهرة في الساعات الأولى من فرض حظر التجول 🦠🤷🏽‍♂️ pic.twitter.com/8VOSxUwn0d — Eslam Sayed 🇪🇬 (@Takashy_74) March 25, 2020

مترو الأنفاق في القاهره اليوم pic.twitter.com/68UbtCtkZR — بوعبدالله (@bkyousef_56) March 25, 2020

زحام على محطات مترو الأنفاق قبل دقائق من تطبيق حظر التجوال الذي يبدأ في الـ 7 مساء بتوقيت القاهرة pic.twitter.com/4YDQzdmOE4 — Watan TV-تلفزيون وطن (@watanegypt) March 25, 2020

ده منظر مترو الأنفاق في القاهرة قبل ساعة من حظر التجول .. مفيش فايدة 🥴 pic.twitter.com/mewgIKGAAM — عبدُالرَّحمـن مُحمّد (@mohajero) March 25, 2020

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محطة مترو في القاهرة لا كمامات ولا اي وسائل وقاية شعب موجود في كوكب أخر !! pic.twitter.com/tX15vWR0Lw — احمد حسين ( ( لاتجادل (@G07lZJ2kgu22uso) March 22, 2020

My life is not that important to get worried about it. It have already been taken since my dreams were killed.

I do care about my mother's and grandma's ones.

دى محطات مترو جامعة القاهرة و حلوان و السادات #الغاء_الترم_الثاني_للجامعات pic.twitter.com/8XGfSLALgT — kyrillos taleb (@kyrillostaleb) March 20, 2020

لو واحد بس عنده كورونا في مترو جامعة القاهرة هتلاقي طلاب الجامعة كلهم عندهم كورونا و احنا مستقبل مصر #الغاء_الترم_الثاني_للجامعات pic.twitter.com/UCfI86YhEM — Carméline Kamal (@KamalCarmeline) March 20, 2020

أحمد موسى يتحدث عن التكدس أمام البنوك خلال انتظار تسلّم الرواتب صباح اليوم

كما علّق رواد مواقع التواصل على مؤتمر لوزيرة الصحة والسكان المصرية، هالة زايد، عقدته بحضور وزير الدولة لشؤون الإعلام، أسامة هيكل، اليوم الأربعاء، وأظهر زحامًا شديدً في القاعة، في حين تطالب زايد الناس بتجنب الأماكن المزدحمة.

مؤتمر وزيرة الصحة لنشر فيروس كورونا pic.twitter.com/OGDC5qIStt — احدهُمْ 🇵🇸 (@Eslam_3rafa) March 25, 2020

في السياق، نشر الفنان المصري، أحمد حلمي، من جمهوره بالبقاء في منازلهم، والالتزام بالحجر المنزلي في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد.



وخاطب حلمي الجمهور بقوله "أبوس إيديكم خليكم في البيت"؛ ليرد أحد المتابعين قائلًا "مع احترامي ليك، بس في ناس لو قعدت يوم بس هتشحت تاني يوم، حِس بالناس".