مصر: تكدس في المترو وزحام بالبنوك في أول أيام الحظر (فيديو)
واستنكر رواد مواقع التواصل استهتار السلطات وعدم اتخاذ إجراءات تحد من انتشار عدوى كورونا بين المزدحمين، خاصة كبار السن.
ورصدت كاميرات النشطاء مقاطع لتكدس الركاب في مترو الأنفاق، وقال البعض إن المترو بمثابة "قنبلة موقوتة"، وأن احتمالات الإصابة بفيروس كورونا تتزايد مع هذه التجمعات.
صور متداولة عن تكدس في محطات مترو الانفاق بالقاهرة قبل قرابة الساعتين من سريان تطبيق حظر التجوال. والذي يشمل وقف حركة مترو انفاق القاهرة الكبري في مصر. بسبب فيروس
مع أول يوم لحظر التجول.. زحام شديد وتكدس في مترو الأنفاق في #القاهرة#مصر #كورونا pic.twitter.com/bYfPDfHrNr— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 25, 2020
مترو القاهرة في الساعات الأولى من فرض حظر التجول 🦠🤷🏽♂️ pic.twitter.com/8VOSxUwn0d— Eslam Sayed 🇪🇬 (@Takashy_74) March 25, 2020
مترو الأنفاق في القاهره اليوم pic.twitter.com/68UbtCtkZR— بوعبدالله (@bkyousef_56) March 25, 2020
زحام على محطات مترو الأنفاق قبل دقائق من تطبيق حظر التجوال الذي يبدأ في الـ 7 مساء بتوقيت القاهرة pic.twitter.com/4YDQzdmOE4— Watan TV-تلفزيون وطن (@watanegypt) March 25, 2020
ده منظر مترو الأنفاق في القاهرة قبل ساعة من حظر التجول .. مفيش فايدة 🥴 pic.twitter.com/mewgIKGAAM— عبدُالرَّحمـن مُحمّد (@mohajero) March 25, 2020
...— احمد حسين ( ( لاتجادل (@G07lZJ2kgu22uso) March 22, 2020
محطة مترو في القاهرة لا كمامات ولا اي وسائل وقاية شعب موجود في كوكب أخر !! pic.twitter.com/tX15vWR0Lw
My life is not that important to get worried about it. It have already been taken since my dreams were killed.— kyrillos taleb (@kyrillostaleb) March 20, 2020
I do care about my mother's and grandma's ones.
دى محطات مترو جامعة القاهرة و حلوان و السادات #الغاء_الترم_الثاني_للجامعات pic.twitter.com/8XGfSLALgT
لو واحد بس عنده كورونا في مترو جامعة القاهرة هتلاقي طلاب الجامعة كلهم عندهم كورونا و احنا مستقبل مصر #الغاء_الترم_الثاني_للجامعات pic.twitter.com/UCfI86YhEM— Carméline Kamal (@KamalCarmeline) March 20, 2020
كما علّق رواد مواقع التواصل على مؤتمر لوزيرة الصحة والسكان المصرية، هالة زايد، عقدته بحضور وزير الدولة لشؤون الإعلام، أسامة هيكل، اليوم الأربعاء، وأظهر زحامًا شديدً في القاعة، في حين تطالب زايد الناس بتجنب الأماكن المزدحمة.
مؤتمر وزيرة الصحة لنشر فيروس كورونا pic.twitter.com/OGDC5qIStt— احدهُمْ 🇵🇸 (@Eslam_3rafa) March 25, 2020
في السياق، نشر الفنان المصري، أحمد حلمي، من جمهوره بالبقاء في منازلهم، والالتزام بالحجر المنزلي في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد.
أبوس إيديكم خليكم في البيت #staysafe #stayhome
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وخاطب حلمي الجمهور بقوله "أبوس إيديكم خليكم في البيت"؛ ليرد أحد المتابعين قائلًا "مع احترامي ليك، بس في ناس لو قعدت يوم بس هتشحت تاني يوم، حِس بالناس".