الأحد 30 سبتمبر 2018 19:34
مصر تقول إنها أطلقت أكبر مسح طبي "في تاريخ البشرية"
أعلنت القاهرة، الأحد، عن إطلاق مسح طبي قالت إنه "الأكبر في تاريخ البشرية" للكشف عن عدة أمراض بينها فيروس الالتهاب الكبدي الوبائي "سي".
التفاصيل:
- نقل التليفزيون المصري فعاليات انطلاق تلك الحملة، التي ترأستها وزيرة الصحة هالة زايد.
- أوضحت زايد في كلمة لها أنه "لم يحدث في التاريخ أن قدمت دولة مبادرة بهذه القوة"، داعيا المواطنين للمبادرة للاطمئنان على صحتهم وذويهم.
- لفتت الوزيرة الى أن منظمة الصحة العالمية تراقب الحملة بخلاف التقييم الداخلي الذي تقوم به الدولة.
- ورد في إعلان نقلته وكالة الأنباء المصرية الرسمية "تبدأ وزارة الصحة والسكان غدا (الاثنين) إطلاق أكبر مسح طبي في تاريخ البشرية للكشف عن فيروس سي والسكر والضغط وكتلة الجسم (للتعرف على وجود نحافة أو سمنة)"، من دون ذكر إحصائيات بشأن الإصابات المحتملة بشأن تلك الأمراض في البلاد.
- أكد الإعلان أن "المسح الشامل لفيروس سي والأمراض غير السارية يستهدف الوصول إلى أكثر من 50 مليون مواطن في جميع المحافظات (27 محافظة) على 3 مراحل، تنطلق غدا مطلع أكتوبر/ تشرين أول وتنهي في أبريل/ نيسان 2019.
- يبلغ عدد سكان مصر بحسب أحدث تعداد سكاني رسمي 104 ملايين مواطن، بينهم 94 مليونا بالداخل، والنسبة الحالية المستهدفة في الحملة تتجاوز نصف عدد السكان.
- عادة ما كانت تتحدث حكومات متعاقبة بمصر عن تطوير المنظومة الصحية الحالية التي تأسست قبل 50 عامًا.
- أعلنت القاهرة في نهاية 2017، عن إصدار تشريع جديد لتطبيق مشروع تأمين صحي شامل بالبلاد، قالت إنه "أول خطوة في إصلاح المنظومة الصحية".
المصدر
الأناضول