مصر
الأربعاء 19 أبريل 2017 16:09

مصر تقترض 85 مليون دولار من الصندوق العربي للإنماء

وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية سحر نصر
غيتي
وقعت مصر اتفاقية تمويل بقيمة 26 مليون دينار كويتي (حوالي 85 مليون دولار) مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.

وقالت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية في بيان الأربعاء، إن الاتفاقية مخصصة للمساهمة في تمويل مشروع إنشاء محطة كهرباء بمدينة "كوم أمبو" بمحافظة أسوان جنوب مصر.

وبلغ إجمالي التمويلات التي قدمها الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، 5 مليار ات و250 مليون دولار موزعة على 59 مشروعاً، منها 20 يجري تمويلها حتى اليوم.

وارتفع الدين الخارجي لمصر إلى 67 مليارا و300 مليون دولار نهاية 2016، مقابل 47 مليارا و800 مليون دولار في نهاية عام 2015، وفقا لبيانات البنك المركزي المصري.

الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، هو مؤسسة مالية إقليمية عربية يقع مقرها في الكويت تركز جهودها في تمويل المشروعات الإنمائية الاقتصادية والاجتماعية عن طريق تمويل المشاريع الاستثمارية العامة والخاصة وتقديم المعونات والخبرات الفنية.

المصدر
الجزيرة مباشر
الأناضول
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الديون الخارجية

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