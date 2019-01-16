مصر
الأربعاء 16 يناير 2019 21:14

مصر تقترض 1.2 مليار دولار لتمويل قطار كهربائي للعاصمة الإدارية

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال تفقد إحدى المشاريع داخل العاصمة الإدارية الجديدة
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قالت الحكومة المصرية إنها اقترضت 1.2 مليار دولار لتمويل قطار كهربائي بالعاصمة الإدارية الجديدة.
التفاصيل
  • وزير النقل المصري هشام عرفات: مصر وقعت اتفاقا نهائيا مع بنك التصدير والاستيراد الصيني بقيمة 1.2 مليار دولار لتمويل قطار كهربائي بين مدينة العاشر من رمضان الصناعية والعاصمة الإدارية الجديدة.
  • عرفات: فائدة القرض تبلغ 1.8 بالمئة، مع فترة سماح خمس سنوات.
  • عرفات: سيتم تخصيص 461 مليون دولار من التمويل للإنشاءات و739 مليون دولار للوحدات المتحركة.
  • عرفات: خمس شركات حكومية وثلاث شركات خاصة تشارك في الأعمال الإنشائية المتوقع استكمالها خلال عامين.
  • عرفات: طول خط القطار سيبلغ 68 كيلومترا.
المصدر
الجزيرة مباشر
رويترز
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مصر
عبد الفتاح السيسي
العاصمة الإدارية الجديدة

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