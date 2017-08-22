الكرة الطائرة
الثلاثاء 22 أغسطس 2017 00:07

مصر تفوز على المكسيك في بطولة العالم تحت 23 عاما للكرة الطائرة

لقطة من إحدى مباريات مصر والمكسيك في الكرة الطائرة (أرشيفية)
لقطة من إحدى مباريات مصر والمكسيك في الكرة الطائرة (أرشيفية)
غيتي
حققت مصر فوزها الثاني في بطولة العالم تحت 23 عاما للكرة الطائرة (الإثنين) بانتصارها 4-1 على المكسيك في المجموعة الأولى.

وجاءت نتيجة الأشواط 15-5 و15-7 و13-15 و15-9 و20-18 لترفع رصيدها إلى خمس نقاط في المركز الخامس.

وتصدرت البرازيل المجموعة بعد فوزها 4-3 على كوبا فيما فازت اليابان صاحبة المركز الثاني على بولندا 4-2.

وخسرت الجزائر 4-صفر أمام الصين في المجموعة الثانية التي تتصدرها روسيا بعد انتصارها 4-3 على الأرجنتين.

وانتصرت إيران 4-صفر على تركيا ضمن المجموعة الثانية.

        

 

المصدر
الجزيرة مباشر
رويترز
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الكرة الطائرة
بطولة العالم تحت 23 عاما للكرة الطائرة
مصر
المكسيك

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