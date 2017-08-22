الثلاثاء 22 أغسطس 2017 00:07
مصر تفوز على المكسيك في بطولة العالم تحت 23 عاما للكرة الطائرة
حققت مصر فوزها الثاني في بطولة العالم تحت 23 عاما للكرة الطائرة (الإثنين) بانتصارها 4-1 على المكسيك في المجموعة الأولى.
وجاءت نتيجة الأشواط 15-5 و15-7 و13-15 و15-9 و20-18 لترفع رصيدها إلى خمس نقاط في المركز الخامس.
وتصدرت البرازيل المجموعة بعد فوزها 4-3 على كوبا فيما فازت اليابان صاحبة المركز الثاني على بولندا 4-2.
وخسرت الجزائر 4-صفر أمام الصين في المجموعة الثانية التي تتصدرها روسيا بعد انتصارها 4-3 على الأرجنتين.
وانتصرت إيران 4-صفر على تركيا ضمن المجموعة الثانية.
المصدر
الجزيرة مباشر
رويترز
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