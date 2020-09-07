كرة قدم
الاثنين 7 سبتمبر 2020 18:10

مصر.. تفاعل واسع مع لفتة إنسانية من حارس الزمالك تجاه مؤمن زكريا (فيديو)

تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر مع لفتة إنسانية قام بها حارس مرمى نادي الزمالك، محمود عبد الرحيم، الشهير بـ"جنش".

وارتدى الحارس قميصا عليه صورة لاعب الأهلي السابق مؤمن زكريا، الذي يعاني من المرض منذ أوائل العام الماضي.

وأعرب جنش في حوار مع فضائية رياضية مصرية، عن تمنياته بالشفاء لمؤمن زكريا.

وأضاف متأثرا "مؤمن يحتاج مساندة الجميع بشكل دائم وليس لفترات".

لفتة إنسانية رائعة من حارس مرمى الزمالك محمود جنش تثير تفاعلًا واسعا بعد ارتدائه قميصًا بصورة لاعب الأهلي مؤمن زكريا متمنيًا له الشفاء

Posted by ‎الجزيرة - مصر‎ on Sunday, September 6, 2020

وتابع "هو يحتاجنا جميعا ويجب مساندته".

وقال إنه يتمنى أن يعود مؤمن زكريا للعب، وإنه سيتركه حينها ليسجل أهدافا في مرماه.

ويعاني مؤمن زكريا من مرض "التصلب الجانبي الضموري في العضلات"، وهو مرض نادر الحدوث، يصاب به شخص من بين مليونين، وهو مرض سريع الانتشار في جميع أنحاء الجسم.

ومع تفاقم الوضع ينتقل الضمور من العضلات إلى الأعصاب، ومن ثم يفقد الجسم سيطرته على العضلات، وهو ما يؤثر على جسم الإنسان وجميع حواسه حتى النطق.

كابتن مؤمن زكريا كان منورنا في عرض مسرحية #علاء_الدين كلنا بندعيله و فريق عمل Cairo Show بيتمناله الشفاء العاجل 😍🙏 #CairoShow #أحمد_عز

Posted by Cairo Show on Friday, August 21, 2020

والشهر الماضي، ظهر مؤمن زكريا مع الممثل أحمد عز، خلال اختتام عرض مسرحي في أحد الفنادق.

ودعا عز لاعب الأهلي للصعود على خشبة المسرح وتحية الجماهير، وصعد زكريا الخشبة وقد بدت عليه علامات المرض، مما أدى لتعاطف كبير مع اللاعب على مواقع التواصل.

يذكر أن لاعب الأهلي قد أُعير، في 2018، إلى نادي أهلي جدة السعودي، ثم عاد إلى القاهرة، ومنها إلى إعارة ثانية بنادي أُحد السعودي.

وفي يناير/كانون الثاني 2019، وبعد انتظامه مدة في التدريب، شعر بالإجهاد وعدم القدرة على خوض التدريبات.

وتفاقم الوضع حتى أخرجه المدرب من حساباته بسبب شكواه الدائمة من آلامٍ عضلية، وبعدها صرَّح رئيس النادي السعودي، سعود الحربي، أن زكريا يعاني من مرض يمنعه من ممارسة كرة القدم، وفُسخ عقده مع النادي بعد ذلك وعاد إلى الأهلي، واشتدت عليه أعراض المرض.

وتأكدت إصابته بمرضٍ خطير إثر ظهوره في أحد البرامج الرياضية، وهو غير قادر على الكلام بطريقة طبيعية.

المصدر
الجزيرة مباشر
مواقع التواصل

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