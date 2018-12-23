مصر.. تغييرات بقيادات الجيش تشمل مدير المخابرات الحربية

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي - أرشيفية رويترز

قال مصدران أمنيان لرويترز اليوم الأحد إنه تم تعيين اللواء خالد مجاور مديرا للمخابرات الحربية المصرية‭‭‭ ‬‬‬خلفا للواء محمد الشحات.

التفاصيل لم يقدم المصدران أسبابا لتغيير الشحات لكن السيسي قام بتغيير عدد من كبار مسؤولي الأمن في الجيش ووزارة الداخلية وجهاز المخابرات العامة خلال السنوات القليلة الماضية.

تولى مجاور من قبل منصب نائب مدير المخابرات الحربية وقائد الجيش الثاني الميداني والملحق العسكري في سفارة مصر بالولايات المتحدة.

اللواء محمد الشحات تولى منصب مدير المخابرات الحربية خلال آخر 3 سنوات.

السيسي أصدر أيضا قرار بتعيين اللواء صلاح سرايا قائدا للمنطقة الغربية العسكرية، وهي التي تتولى تأمين الصحراء الغربية. السيسي عين حليفه الوثيق عباس كامل رئيسا للمخابرات العامة في يونيو/ حزيران الماضي الجيش والمخابرات في دوائر صنع القرار عين السيسي حليفه الوثيق اللواء عباس كامل رئيسا للمخابرات العامة في يونيو/ حزيران الماضي بعد أسبوعين من تغيير وزيري الدفاع والداخلية.

يلعب الجيش وأجهزة المخابرات دورا رئيسيا في الدوائر العليا لصنع القرار في البلاد وبرز هذا الدور منذ أن قاد الرئيس عبد الفتاح السيسي إطاحة الجيش بالرئيس السابق محمد مرسي الذي ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين عام 2013.

كشف تحقيق سابق لموقع مدى مصر الدور الذي لعبه جهاز المخابرات العامة في تكوين البرلمان المصري عبر اختيار قوائم النواب الذين تقدموا بأوراق ترشيحهم.

موقع مدى مصر كشف أيضا قبل أسابيع عن دور جهاز المخابرات العامة في صفقة الغاز مع إسرائيل، تتولى بموجبه شركة تابعة للمخابرات استيراد الغاز لحسابها.

تثور من حين لآخر نقاشات حول وجود صراعات بين الأجهزة الأمنية والسيادية المختلفة في مصر، لكن السيسي استطاع أن يحسم أي صراعات محتملة بعد أن أقال كافة الضباط والقيادات التي شاركت في الانقلاب العسكري الذي قاده السيسي في 3 يوليو/ تموز 2013.