مصر.. تغريدة لدار الإفتاء تعيد الجدل بشأن تسييسها لخدمة النظام
وجاءت تغريدة دار الإفتاء بعد تصريحات، السبت، للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بشأن الأزمة الليبية،حيث أمر الجيش بالاستعداد لتنفيذ أي عملية داخل أو خارج البلاد لحماية أمنها القومي وسط توتر بشأن دعم تركيا لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا.
وتسائل مغردون عن معايير هذه القيادة الوطنية، وإلا فلما شجعت المؤسسات الدينية من قبل على الخروج على حكم الرئيس الراحل محمد مرسي؟
وكذلك فقد اتهمها آخرون بمحاباة النظام الحالي رغم جرائمه المتعددة بحق المصريين، كما يقولون، على حساب الدين.
الوقوف صفًّا واحدًا خلف القيادة الوطنية واجب شرعي لا مرية فيه ولا خلاف عليه— دار الإفتاء المصرية 🇪🇬 (@EgyptDarAlIfta) June 21, 2020
وقال أحد المغردين ساخرا "الحمد لله أننا تخلصنا من تجار الدين في ثورة يونيو"، في إشارة منه إلى استغلال مؤسسات دينية الآن للدين من أجل حشد التأييد السياسي للسلطة المصرية الحالية.
الحمدلله من اهم مكتسبات ثورة يونيو انها خلصتنا من تجار الدين https://t.co/QZJO7Plkn2— Khateeb (@Ahmaadelkhateeb) June 21, 2020
وتساءل مغرد آخر كيف يقف المصريون وراء قيادة فرطت في أراض مصرية، وشرعت بناء السد في إثيوبيا، وقتلت مئات الأبرياء المصريين، وتعتقل الآلاف، ثم تفرج عن مجرمين وقتلة بعفو رئاسي، كيف للمصريين أن يساندوا هذه القيادة من وجهة نظر دار الإفتاء؟
خلف القيادة الوطنية اللى— ابوعبدالله (@abdlrahimslim) June 22, 2020
فرطت في #تيران_وصنافير
وفي #غاز_المتوسط
ووقعت علي اتفاقية ضيعت حق مصر في حصة المية لنهر النيل
والتي تحاصر سيناء وتقتل وتهجر أهلها
والتي قتلت المصريين ومازالت في مجازر #رابعة واخواتها
والتي تعتقل عشرات الآلاف من الشرفاء وتعفو عن نخنوخ والسكري !! https://t.co/mNSeuz5T7H
وطالبت إحدى المغردات بأن تلتزم المؤسسات الدينية مثل الأزهر الشريف ودار الإفتاء بمهامها الدينية وتبتعد عن التسيس، قائلة إن السلطة الحالية "غير شرعية" من الأساس.
هذا عندما تكون قيادة شرعية. كم التضارب عندكم في هذه المفاهيم لا يزال مريب. برجاء العودة إلى تخصصكم العتيق ومهمتكم الأصلية النبيلة، كان يوم اسود يوم ما سُيست مؤسسة الازهر الشريف وأصبحت خاضعة بأكملها لنظام المكرونة و الكفتة. https://t.co/tG6nRhXVhE— سارة حوّاس (@bakingsodarabso) June 22, 2020
ولو القيادة خاينة وبتفرط فى ارضنا وميتنا وغازنا وبتعتقل اولادنا وتقتلهم فى الاقسام وفى السجون ودمرت صحتهم وتعليمهم حتى اكل عيشهم اتوقف— aser (@aser) June 21, 2020
مافيش فتوى ليهم يامولانا ولا دار الازياء المصرية للنفاق فقط ؟ https://t.co/3tSVYQgYho
ما انتوا لم تستنكروا الدماء مرة فلا عجب منكم قاتلكم الله— Abdulhamit Hasan (@Abdelha37625820) June 21, 2020
دار الفتة المصرية https://t.co/qPlqcRmrDF
في أيام الشهيد #مرسي كان الوقوف صفا واحدا ضده واجب شرعي لا خلاف فيه !— ﮼ابتسام ﮼آل ﮼سعد🇶🇦 (@Ebtesam777) June 22, 2020
ومع #بلحة الوقوف خلفه واجب وطني لا مرية فيه !
آه يا دار عرر !
دار #الرقص المصرية .. https://t.co/erP9NpyPlR