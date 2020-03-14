فيروس كورونا
السبت 14 مارس 2020 18:40

مصر تعلق الدراسة لمكافحة فيروس كورونا

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
رويترز
قالت الرئاسة المصرية في بيان، اليوم السبت، إن مصر ستعلق الدارسة في المدارس والجامعات لمدة أسبوعين ابتداء من 15 من مارس/آذار في إطار جهود مكافحة تفشي الفيروس كورونا.

وقال البيان إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي دعا أيضا إلى تخصيص تمويل بقيمة 100 مليار جنيه مصري (6.38 مليار دولار) "في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة للفيروس كورونا المستجد".

وسجلت مصر حتى الآن 93 حالة إصابة بالفيروس كورونا وحالتي وفاة. 

المصدر
الجزيرة مباشر
رويترز
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مصر
فيروس كورونا

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