مصر: تعاطف واسع مع عامل كفيف في مجال البناء (فيديو)
الفيديو لاقى رواجا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، وطالب مغردون بتوفير عمل ملائم للوالد يستطيع به إعالة أسرته، ويناسب ظروفه.
ووجه آخرون مقطع الفيديو للمسؤولين مطالبين بتوفير مسكن له وتكريمه لسعيه للعمل رغم إعاقته.
شوف ده يا ريس .. اعرف هو مين و محتاج ايه .. اديله شقه و جبله شغل يريحه شويه من الشقي ده .. ربنا ساتر البلد عشان الناس اللي زي دي .. متنساش يا ريس @AlsisiOfficial https://t.co/wxyKlnTJtt— خش بالفلوس يا خوليو 👓 (@ahyounes) July 14, 2020
قالوها من زمان...العمل شرف...— Medhat Alswaifi (@AlSwaifi) July 14, 2020
هذا الرجل اكرم من غيره ممن يسألون الناس الحافا
اكرم ممن يجلسون في الشوارع
أفضل ممن ينتظرون ان تمطر السماء ذهبا وفضة
أكتافه ويديه ترتفع به فوق رؤس كثيرين. https://t.co/aIUlUCige8
تحسبهم أغنياء من التعفف ، ديه الناس اللي مفروض تتشهر علشان يكونوا قدوة لكل الشباب في المثابرة و التعفف و أنه مهما كانت ظروفك الحلال ملوش بديل https://t.co/UbleNLEBpZ— Ahmed Sayed (@asayedio) July 14, 2020
أهو ده من أعظم الرجال ويستحق من الدولة والمجتمع كل تكريم ورعاية هو وأهله يارب الفيديو الجميل ده يوصل لكل وسائل الإعلام لكى ينال هذا الرجل الكريم حقه https://t.co/eHJ1FNmidr— Gamal Tantawy (@Geebee39186671) July 14, 2020