مصر
الثلاثاء 14 يوليو 2020 21:40

مصر: تعاطف واسع مع عامل كفيف في مجال البناء (فيديو)

طفل يرشد والده الكفيف الذي يعمل في البناء أثناء عمله
مواقع التواصل
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه طفل يرشد والده الكفيف الذي يعمل في البناء أثناء عمله.

الفيديو لاقى رواجا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، وطالب مغردون بتوفير عمل ملائم للوالد يستطيع به إعالة أسرته، ويناسب ظروفه.

ووجه آخرون مقطع الفيديو للمسؤولين مطالبين بتوفير مسكن له وتكريمه لسعيه للعمل رغم إعاقته.

 

المصدر
الجزيرة مباشر
مواقع التواصل الاجتماعي

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