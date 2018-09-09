الأحد 9 سبتمبر 2018 19:12
مصر تطلق سراح اللبنانية منى المذبوح صاحبة الفيديو المسيء
قررت محكمة استئناف مصرية خفض عقوبة لبنانية أدينت في يوليو/ تموز ببث شائعات ونشر محتوى خادش للحياء والتعدي على الأديان إلى الحبس سنة واحدة مع إيقاف التنفيذ بدلا من السجن 8 سنوات.
ويعني الحكم إطلاق سراح منى المذبوح ما لم تكن مطلوبة في قضايا أخرى.
المصادر القضائية قالت إن محكمة جنح مستأنف مصر الجديدة، وهي محكمة أعلى، قبلت الاستئناف المقدم من المذبوح على الحكم الصادر ضدها وقضت بتخفيف الحكم إلى الحبس سنة واحدة مع إيقاف التنفيذ.
ما هي قصة منى المذبوح؟
- النيابة العامة المصرية أحالت السائحة اللبنانية منى المذبوح لمحاكمة عاجلة في يونيو/ حزيران الماضي بعد أن نشرت مقطعا مصورا في صفحتها على فيسبوك، قالت النيابة إنه تضمن سبا وقذفا للمصريين وتعديا على الدين الإسلامي.
- في يوليو/تموز قضت محكمة جنح حي مصر الجديدة بالقاهرة بسجنها لثماني سنوات.
- استغرق المقطع المصور الذي نشر على فيسبوك عشر دقائق واستخدمت فيه المذبوح ألفاظا نابية، الأمر الذي أثار سخط مواطنين مصريين طالبوا بالقبض عليها ومحاسبتها.
- المذبوح قالت في الفيديو تعرضها للتحرش اللفظي من شابين بأحد شوارع القاهرة ومن سائقي سيارات أجرة.
- كما زعمت أن مبلغا من المال سُرق من شقة كانت تستأجرها قرب مدينة الإسكندرية الساحلية في زيارة سابقة لمصر.
- سبت المذبوح سلوك المصريين في شهر رمضان الذي نشر المقطع المصور خلاله قائلة إن مطعما تأخر في تقديم الطعام لها لأنه لا يخدم الزبائن قبل أذان المغرب. وسبت الصوم أيضا.
- أدينت المذبوح بثلاثة اتهامات هي "بث شائعات تمس المجتمع، وصناعة ونشر محتوى خادش للحياء العام، والتعدي على الأديان" بحسب مصادر قضائية.
- منى المذبوح قالت في مقطع مصور لاحق إنها تعتذر لمن وصفتهم بالمصريين المحترمين لكن الشرطة ألقت القبض عليها بعد بلاغ تلقته النيابة العامة من محام بعد أن انتشر المقطع الأول على مواقع التواصل الاجتماعي. وألقت الشرطة القبض عليها في مطار القاهرة الدولي قبل سفرها.
المصدر
وكالات
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