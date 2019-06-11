مصر تطالب بريطانيا بوقف بيع رأس"توت عنخ أمون"

قناع توت عنخ آمون غيتي - أرشيفية

خاطبت القاهرة، الإثنين، لندن، لوقف مزاد لبيع رأس تمثال للفرعون توت عنخ آمون الذهبي، مقرر يوليو/ تموز المقبل.

جاء ذلك في بيان للخارجية المصرية تعقيبا على ما تداولته وسائل الإعلام عن بيع رأس تمثال الملك توت عنخ آمون، بصالة مزادات كريستيز بلندن يوم ٤ يوليو/تموز المقبل. أحقية القاهرة في القطعة الخارجية المصرية: المخاطبات شملت صالة المزادات ومنظمة اليونيسكو، داعية إلى الحصول على المستندات الخاصة بملكية القطعة الأثرية.

شددت الخارجية على أحقية القاهرة في القطعة في ظل القوانين المصرية الحالية والسابقة.

الخارجية أشارت كذلك إلى أن سفارة مصر في لندن خاطبت وزارة الخارجية البريطانية كذلك لوقف عملية البيع والتحفظ على رأس التمثال وإعادته إلى مصر، من دون توضيح الرد.

دار كريستيز للمزادات في لندن أعلنت على موقعها الرسمي في الثالث من الشهر الجاري، عرض رأس التمثال للبيع في مزاد علني مقرر في 4 يوليو/تموز وتوقعت أن يتجاوز سعره أربعة ملايين جنيه إسترليني، حوالي (5 ملايين دولار). خلفيات: يعد توت عنخ أمون المعروف بلقب الملك الطفل من أشهر الملوك في تاريخ مصر الفرعوني وقد توفي في العام 1324 قبل الميلاد وهو في التاسعة عشرة من عمره بعدما أمضى تسع سنوات فقط في الحكم.

يجسد رأس التمثال الإله أمون، إله الشمس عند المصريين القدماء، وقد صُنع من حجر الكوارتز، ويكتسب شهرة عالمية في الأوساط السياحية.



صيف 2017، أعلنت وزارة الآثار المصرية فقدان 32 ألفا و638 قطعة أثرية على مدار أكثر من 50 عاما مضت،

بناء على أعمال حصر قامت بهابين الحين والآخر، لا سيما في العامين الأخيرين، تعلن القاهرة استرداد قطع أثرية مسروقة من قبل أشخاص، ومهربة إلى خارج البلاد.