الاثنين 17 ديسمبر 2018 12:13
مصر.. تضاعف التشاؤم من تحسن ظروف الأعمال في 2019
تضاعفت نسبة المتشائمين من تحسن ظروف أعمالهم العام المقبل حيث بلغت 16% من المشاركين في استطلاع رأي قراء إنتربرايز. وتعد النسبة أكثر من ضعفيها في استطلاع العام الماضي.
التفاصيل:
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بينما توقع 83% ممن شملهم استطلاع رأي أجري نهاية العام الماضي تحسن ظروف أعمالهم في 2018، قال 45% ممن شملهم استطلاع العام الجاري إن عام 2018 شكَّل بيئة جيدة لأداء الأعمال بالسوق المصرية، وتعتبر النتيجة أقل مما كانت عليه في 2017، والتي بلغت حينها 63%.
- توقع 54% ممن شملهم الاستطلاع تحسن أعمالهم في ستة الأشهر المقبلة في ظل المنافسة، مقارنة مع 68% في استطلاع 2017.
- رأى 44% من المشاركين أن العام المقبل 2019 سيشهد المزيد من تدفقات الاستثمارات الأجنبية مقارنة مع 65% في استطلاع العام الماضي.
لماذا تراجع التفاؤل؟
- إنها المخاوف المعتادة، بدءا من معدلات التضخم مرورا بأسعار الفائدة والاحتفاظ بالكفاءات وصولا إلى التشريعات الحكومية.
- تبقى أكبر عقبتين لمجتمع الأعمال هما التضخم، بالنسبة لـ 27% من المشاركين في الاستطلاع، ثم ارتفاع أسعار الفائدة والقدرة على الحصول على التمويل بالنسبة لـ 19% من المشاركين.
- التضخم جاء في صدارة العقبات التي قد تواجه مجتمع الأعمال، وتراجعت نسبة التخوف منه قليلا في استطلاع العام الجاري. وجاءت أسعار الفائدة بالمرتبة الثانية هذا العام في قائمة تلك المخاوف.
- الأزمة التي ضربت الأسواق الناشئة ثبطت من تفاؤل مجتمع الأعمال، وعكس تصدر التضخم وبيئة أسعار الفائدة المرتفعة للقائمة بوضوح كافة العناصر الرئيسية لموجة البيع التي اجتاحت الأسواق الناشئة في 2018.
أسعار الفائدة
- يرى 64% من المشاركين بالاستطلاع أن البيئة الحالية لأسعار الفائدة تؤثر سلبا بطريقة أو بأخرى على أعمالهم. وعلى الرغم من أن نسبة العام الماضي التي أبدت تخوفها من أسعار الفائدة كانت 66% من المشاركين، فإن النسبة تبقى مرتفعة.
- الغالبية العظمى من المشاركين في الاستطلاع تتوقع خفض أسعار الفائدة العام المقبل، فيما يرى نحو 29% من المستطلعة آراؤهم أن أسعار الفائدة لن تتغير العام المقبل. ويتوقع 48% من المشاركين بدء تخفيض أسعار الفائدة بالربع الثاني أو الثالث من 2019.
الإنفاق الاستثماري
- لم يكن مستغربا أن تتوقع نسبة أقل من المشاركين في الاستطلاع ضخ شركاتهم لمزيد من الاستثمارات العام المقبل مقارنة مع استطلاع العام الماضي، إذ يتوقع 44% زيادة استثماراتهم العام المقبل، مقارنة مع 62% في استطلاع العام الماضي. فيما كان 27% من المشاركين غير متأكدين من ضخ استثمارات جديدة العام المقبل أو توقعوا أن تبقى دون تغيير.
سعر الدولار
- أبدى 5% فقط من المشاركين في الاستطلاع تخوفهم من أسعار الصرف مقارنة بـ 10% في استطلاع العام الماضي. وأبدى 2% فقط من المشاركين تخوفهم من صعوبة التكيف مع السوق المفتوحة لسعر الصرف مقارنة بـ 2.15% في استطلاع العام الماضي.
هبوط الجنيه
- في الوقت الذي ترى فيه الغالبية العظمى من المشاركين في الاستطلاع عدم حدوث تغيير جوهري في سعر الصرف، إلا إنهم يتوقعون هبوط الجنيه.
- 3% فقط يتوقعون استمرار سعر صرف الجنيه عند المستوى الحالي أو ربما ارتفاعه. ويتوقع 66% من المشاركين أن يبلغ سعر صرف الدولار مقابل الجنيه بحلول مطلع العام المالي المقبل عند مستوى يتراوح ما بين 17.51 جنيه و19.5 جنيه.
التوظيف والرواتب
- توقع 48% من المشاركين بالاستطلاع إضافة وظائف جديدة بشركاتهم في العام المقبل مقارنة مع 58% في استطلاع العام الماضي.
- تمنى 69% من المشاركين زيادة الرواتب بنسب تتراوح بين 6% و20%. ووفقا للاستطلاع، فإن نسب الزيادة الفعلية تدور حول 15% في الشركات التي أعلنت بالفعل عن زيادة رواتبها.
الأداء الحكومي
- لا يزال أداء الحكومة غير مرض لنسبة كبيرة من المشاركين في استطلاع الرأي، إذ شهد استطلاع العام الجاري أعلى نسبة غير موافقة على أن أعضاء المجموعة الاقتصادية بالحكومة يتفهمون احتياجات الأعمال، منذ استطلاع الربع الرابع من 2016.
- لا يوافق 46% من المشاركين بالاستطلاع على أداء الحكومة مقارنة مع 37% بالربع الرابع من 2017، و40% بالربع الرابع من 2016.
رواد الأعمال
- انصب تركيز رواد الأعمال على قطاع الصناعات الغذائية، إذ أشارت نسبة كاسحة من المشاركين بالاستطلاع إلى أن هذا القطاع سيكون في أولوية اهتماماتهم إذا ما قرروا بدء نشاط استثماري جديد العام المقبل، وهو ما يعكس توقعات بتحسن القطاع الاستهلاكي في 2019.
المصدر
الجزيرة مباشر
إنتربرايز
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