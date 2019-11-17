الأحد 17 نوفمبر 2019 10:52
مصر تصدر أطول سند دولي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
عاودت مصر الاقتراض من الخارج عبر إصدار سندات دولية بقيمة 2 مليار دولار بآجال سداد بلغت 40 عامًا، ما يعتبر أطول قرض دولي في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط.
3 شرائح
- باعت وزارة المالية المصرية سندات دولية بقيمة ملياري دولار، مقسمة إلى ثلاث شرائح بآجال 4 و12 و40 عامًا، في أول إصدار مصري للسندات الدولية خلال العام المالي الجاري 2019-2020.
- تعد هذه المرة الثالثة التي تعود فيها مصر للاقتراض من الأسواق الدولية منذ يناير/كانون ثاني الماضي.
- أوضح بيان وزارة المالية المصرية أن الإصدار الذي تم في بورصة لوكسمبورج يوم الخميس الماضي جرت تغطيته أكثر من 7 مرات، وشهد طلبات من المستثمرين الدوليين تجاوزت 14.5 مليار دولار.
- انقسمت شرائح الإصدار إلى 500 مليون دولار للسندات لأجل 4 سنوات بسعر عائد 4.55%، و500 مليون دولار للسندات لأجل 40 سنة بسعر عائد يبلغ 8.15%، ومليار دولار للسندات لأجل 12 عامًا بسعر عائد 7.05%.
- اعتبرت وزارة المالية الإصدار الجديد شهادة بتزايد ثقة المستثمرين في أداء الاقتصاد المصري، بينما اعتبره خبراء ترحيلًا لأعباء الديون للأجيال القادمة.
- يأتي إصدار السندات طويلة الأجل ضمن سياسة وزارة المالية، التي بدأت تطبيقها في مارس/آذار الماضي، والتي تهدف إلى إطالة متوسط عمر محفظة الدين العام وتخفيض تكلفة خدمة الدين، وفق ما ذكره الوزير محمد معيط.
- أعلنت وزارة المالية سابقًا أن الحكومة المصرية وافقت على إصدار سندات دولية بقيمة 5 مليارات دولار خلال العام المالي الجاري 2019-2020 الذي ينتهي في 30 يونيو/حزيران المقبل، لذا فربما تشهد مصر إصدارات أخرى بقيمة إجمالية 3 مليارات دولار من الآن وحتى نهاية يونيو/حزيران المقبل.
- النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي المصري، كشفت عن ارتفاع رصيد الدين الخارجي المستحق على مصر إلى نحو 108.7 مليار دولار بنهاية يونيو/حزيران الماضي بزيادة بلغت نحو 16.1 مليار، بمعدل 17.3% مقارنة بنهاية يونيو/حزيران من العام 2018.
جدول سداد مزدحم
- بحسب تقرير الوضع الخارجي للاقتصاد المصري الصادر عن البنك المركزي يتعين على مصر سدا د مبلغ 17.51 مليار دولار خدمة الدين الخارجي للعام المالي الحالي 2019-2020، منها 14.8 مليار دولار أقساط، ونحو 2.7 مليار دولار فوائد.
- بهذا القرض تمتد آجال سداد الدين العام الخارجي الحالي، حتى عام 2059
- ارتفعت قيمة أقساط الدين العام المصري في موازنة العام المالي الحالي 2019-2020 لتصل إلى 375.6 مليار جنيه.
- أيضًا ارتفعت فوائد الدين العام في موازنة العام الحالي لتصل إلى 569.14 مليار جنيه، تمثل ما يزيد عن 36% من إجمالي المصروفات في الموازنة.
المصدر
الجزيرة مباشر
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