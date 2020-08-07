مصر
الجمعة 7 أغسطس 2020 16:24

مصر.. تشييع جثامين 8 أفراد من أسرتين قضوا إثر انهيار عقار (فيديو)

تشييع جنازة ضحايا عقار المحلة المنهار
تشييع جنازة ضحايا عقار المحلة المنهار
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شارك المئات من أهالي مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية في تشييع جثامين 8 أشخاص بينهم أطفال من ضحايا انهيار عقار إلى مقابر نبروه بمحافظة الدقهلية.

وكان عقار سكني مكون من 5 طوابق قد انهار بمدينة المحلة الكبرى أمس، إثر أعمال حفر كانت تجري بجوار المنزل المنهار، ما أدى إلى مصرع 8 أشخاص من ساكنيه وإصابة ثلاثة آخرين.

وذكرت وسائل إعلام مصرية أن النيابة العامة استدعت 4 عمال حفر، بينهم مقاول، لسؤالهم عن أسباب انهيار العقار وتصدع 4 عقارات أخرى، خاصة وأنهم كانوا يحفرون بجوار المنزل المنهار. 

وأصافت أن محافظ الغربية أمر بتشكيل لجنة لمعرفة أسباب الانهيار، وكذلك الإخلاء العاجل لثلاثة منازل مجاورة.

وبلغ إجمالي ضحايا عقار المحلة المُنهار إلى الآن 8 قتلى، بينهم امرأتان و3 فتيات وطفلان (5 و7 سنوات)، وما زال البحث جاريا عن آخرين تحت الأنقاض.

ونشرت وسائل إعلام مصرية أسماء ضحايا المنزل المنهار وهم  (منى عبد النبي) وبناتها الثلاث (ندى وأميرة ومنة)، ورجل مسن يدعى (عبده عبد الفتاح الصاوي)، و (مروة أبو العنينين) وطفلاها (إياد ومحمد).

المصدر
الجزيرة مباشر
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