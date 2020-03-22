فيروس كورونا
الأحد 22 مارس 2020 18:18

مصر: تشكيك في أعداد المصابين بفيروس "كورونا" هل تخفي السلطات الأرقام الحقيقية؟

علّق الأزهر الشريف صلاة الجمعة وصلاة الجماعة تفاديًا لانتشار عدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بين المصلين
علّق الأزهر الشريف صلاة الجمعة وصلاة الجماعة تفاديًا لانتشار عدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بين المصلين
رويترز
تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع إعلان وزارة الصحة المصرية، أمس الأحد، تسجيل 9 حالات إيجابية مصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وحالة وفاة واحدة.

وشككوا في صحة الأرقام وعدم مطابقتها لحالات اكتشفها الأهالي، والشهادات على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر بعضهم شهادات حول تكتم الحكومة، ومنع بعضهم من توقيع كشف الـPCR  بسبب تعليمات الوزارة ضمن محاولتها التحكم في اكتشاف الحالات، فيما دعا آخرون إلى الثقة في بيانات وزارة الصحة، وعدم الانسياق وراء الشائعات.

 

من جانبها، حمّلت وزيرة الصحة والسكان، هالة زايد، المواطنين مسؤولية تدهور الأوضاع وزيادة الحالات، وأن الحكومة قد أدت واجبها اتجاه الأزمة، وذلك في مداخلة تليفونية مع برنامج تلفزيوني.

وزيرة الصحة والسكان المصرية، هالة زايد، في مداخلة تلفزيونية حول تطورات وضع فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في مص

 

يذكر أن صحيفتي "ذا غارديان" البريطانية، و"نيويورك تايمز" الأمريكية، نشرتا نتيجة دراسة لفريق كندي يتبع جامعة تورنتو، وتفيد الدراسة أن أعداد المصابين في مصر يتراوح ما بين 6 آلاف إلى 19 ألفًا و310 مصابين.

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ونفت مصر هذه النتائج، فضلًا عن طرد مراسل ذا غارديان في مصر، وتوجيه إنذار لمراسل نيويورك تايمز، كما نفى أطباء وناشطون على مواقع التواصل نتيجة تلك الدراسة، ورأوا أنها تفتقر للدقة والمنهجية العلمية.

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وحتى الآن، بلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في مصر 294 حالة، تعافت منها 42 حالة، في حين توفيت 10 حالات جراء الإصابة.

المصدر
الجزيرة مباشر
مواقع التواصل الاجتماعي
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الأزهر الشريف
فيروس كورونا
عدوى فيروسية
جائحة

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