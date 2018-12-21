الجمعة 21 ديسمبر 2018 20:39
مصر تسقط جنسيتها عن حفيدة ضابط مخابرات لتجنسها بالإسرائيلية
نشرت الجريدة الرسمية المصرية قرار رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بإسقاط الجنسية المصرية عن "ياسمين هشام الدين محمد أحمد نسيم" لتجنسها بالإسرائيلية دون الحصول على إذن سابق.
التفاصيل:
- ياسمين هي حفيدة ضابط المخابرات المصري السابق محمد نسيم، والذي عرف باسم "نديم قلب الأسد" في المسلسل الشهير "رأفت الهجان".
- السلطات أسقطت الجنسية المصرية عن ياسمين "لتجنسها بالجنسية الإسرائيلية دون الحصول على إذن مسبق".
- نسيم هو أحد ضباط المخابرات المصرية البارزين، وشغل عدة مناصب هامة من بينها رئيس هيئة تنشيط السياحة ورئيس مجلس إدارة عدد من الشركات السياحية ورئيس مجلس إدارة غرف الفنادق والسياحة.
- نسيم توفي عام 2000 عن عمر يناهز 73 عاما.
- عام 2009، كشفت صحيفة إسرائيلية عن زواج "هشام"، الابن الوحيد لمحمد نسيم، من سيدة إسرائيلية وأن هذا الزواج أثمر عن فتاة تدعى "ياسمين".
- هشام أقر بالزواج ولكنه قال إن زوجته الإسرائيلية أسلمت وإن ابنته ياسمين مسلمة أيضا.
المصدر
الأناضول
وسائل إعلام مصرية
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