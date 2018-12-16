مصر تسعى للحجز على الحسابات البنكية للمتخلفين عن الضرائب

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ربما يحدث تصعيد جديد بين وزارة المالية والبنك المركزي في مصر بشأن سرية الحسابات البنكية وتهديد استقرار النظام المصرفي إثر دراسة الوزارة لاستقطاع الضرائب من حساب الممول حال تخلفه.

فقد كشف وزير المالية المصري محمد معيط، أمس السبت، عن مناقشة وضع آلية قانونية تسمح بالحجز على المبالغ المستحقة لخزينة الدولة من الضرائب. آلية الحجز معيط أكد أن الحجز سيكون على المبلغ المستحق للضرائب فقط، وليس على كل أرصدة الممول البنكية.

وزير المالية أوضح أنه في إطار التعاون المستمر مع البنك المركزي سيتم مناقشة هذا الأمر، ووضع آلية قانونية تسمح بالحجز فقط على المبلغ المستحق لخزينة الدولة. تأكيد تصريحات معيط تأتي تأكيدا لتصريحات سابقة لرئيس مصلحة الضرائب الأسبق عماد سامي في أغسطس/ آب الماضي قال فيها إن المصلحة تقدمت بمقترح لتعديل القانون بما يسمح لوزير المالية بالكشف عن الحسابات المصرفية للشركات والأفراد في خطوة تهدف للحد من التهرب الضريبي.

سامي أضاف في تصريحات نشرتها وكالة رويترز: "تقدمنا بمقترح لتعديل المادة رقم 99 من قانون الدخل بما يسمح للوزير بالكشف على الحسابات البنكية بما لا يتعارض مع قانون البنك المركزي".

سامي أشار إلى أن الهدف هو "الحد من التهرب الضريبي.. لن نطلب الكشف عن حسابات كل الناس والشركات بل من يقدم بيانات غير واقعية، حينها فقط سنطابقها بحسابه البنكي".

يستلزم التعديل موافقة مجلس النواب ثم تصديق رئيس الجمهورية.

سامي استطرد أنه بموجب التعديل تلتزم جميع الجهات بالسماح لمأمور الضرائب بالاطلاع على الحسابات البنكية بعد موافقة وزير المالية.

رئيس مصلحة الضرائب الأسبق أشار إلى أن التعديل الجديد سيسمح لمصلحة الضرائب بالتحقق من بيانات بعض الممولين المشكوك في صحة بيانات الدخول الخاصة بهم، بعد تقديم طلب رسمي من وزير المالية إلى البنك المركزي. "لن نسمح" في رد فعل على تصريحات رئيس مصلحة الضرائب الأسبق، قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، إن البنك لن يسمح على الإطلاق بالكشف عن حسابات العملاء المصرفية، لمصلحة الضرائب.

عامر أضاف في تصريحات صحفية يوم 26 أغسطس/آب الماضي، أن قانون البنوك يحمي العملاء و "لن نسمح بذلك أبدا".

عامر استطرد: أن ما قاله رئيس مصلحة الضرائب بشأن التقدم بمقترح لتعديل القانون بما يسمح لوزير المالية الكشف على الحسابات المصرفية للشركات والأفراد في خطوة تهدف للحد من التهرب الضريبي، لن يلقى قبولاً من البنك المركزي.

أضاف عامر في تصريحاته، أن البنك لن يوافق على تعديل قانون البنوك في هذا الشأن لتعارض ذلك مع سرية الحسابات المصرفية.

عامر طالب رئيس مصلحة الضرائب بأن يتريث فيما يقول ويتكلم في حدود اختصاصاته، مؤكداً في الوقت نفسه التزام البنك المركزي واستمراره في حماية سرية حسابات العملاء كافة. إقالة يذكر أن وزير المالية أصدر قرارا بندب عبد العظيم حسين عبد العظيم رئيسا لمصلحة الضرائب المصرية خلفا لـ عماد سامي، اعتبارا من يوم 13 ديسمبر/كانون أول 2018. تصادم لم تكن هذه المرة الأولى التي يظهر فيها التصادم بين المركزي والمالية، فقبل ثلاثة أسابيع من تصريحات سامي، تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة خطاب موجه من البنك المركزي، يطالب فيه البنوك بتنفيذ أي طلبات قد ترد من مصلحة الضرائب العقارية، للحجز على حسابات بعض العملاء، وفقًا لإجراءات قانون الحجز الإداري.

الخطاب حمل توقيع وجيه السعدني، وكيل المحافظ المساعد، ومدون به أنه صدر بتاريخ 2 أغسطس/آب الماضي.

لكن طارق عامر قال في تصريحات صحفية يوم 9 أغسطس/آب، إن هذا الخطاب "لا يعتد به"، وإن "المحافظ فقط ونائبه للرقابة على البنوك المفوضان في التوقيع".

عامر أضاف في لهجة حاسمة "لا يجرؤ أحد على الاقتراب من البنوك وعملائها ولا حتى الحكومة.. ولا يجوز ذلك ولا يمكن".

كان جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، قال في تصريحات صحفية، صباح نفس اليوم، إن المركزي، لم يصدر أي قرارات جديدة أو تعليمات بالحجز على أموال المودعين لدى البنوك، مقابل الضريبة العقارية. انهيار مراقبون ومصرفيون رأوا أن قطاع البنوك يتميز بالحساسية الشديدة، وهذه التصريحات تثير قلق الناس على أموالهم.

البعض دعا على مواقع التواصل الاجتماعي لسحب الأموال من البنوك.