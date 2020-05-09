فيروس كورونا
السبت 9 مايو 2020 23:33

مصر: تسجيل 488 إصابة جديدة بفيروس كورونا والوفيات ترتفع لـ514

موظفو بنك الطعام المصري ينتظرون وضع صناديق المساعدات داخل المركبات ليتم نقلها إلى المحافظات للأشخاص الذين فقدوا وظائفهم بسبب فيروس كورونا
رويترز
أعلنت وزارة الصحة المصرية، السبت، تسجيل 488 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و11 حالة وفاة فضلا عن خروج 57 من المصابين من مستشفيات العزل والحجر الصحي.

وأضافت الوزارة أن إجمالي عدد المتعافين من الفيروس وصل إلى 2002.

وقال خالد مجاهد المتحدث باسم الوزارة إن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية ارتفع إلى 2476 حالة من ضمنهم المتعافون البالغ عددهم 2002.

وأضاف مجاهد أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر المتحدث أن إجمالي العدد الذي تم تسجيل إصابته في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأحد هو 8964 حالة منها 514 حالة وفاة.

وحتى مساء السبت، أصاب فيروس كورونا المستجد ما يزيد على 4 ملايين و80 ألفا، توفي منهم أكثر من 279 ألفا، بينما تعافى ما يزيد على مليون و420 آلاف آخرين، حسب موقع "وورلد ميترز".

المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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مصر
فيروس كورونا نوفل

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