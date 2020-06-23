الثلاثاء 23 يونيو 2020 00:25
مصر تسجل 1576 إصابة و85 وفاة بفيروس كورونا
أعلنت وزارة الصحة المصرية تسجيل 1576 إصابة جديدة بفيروس كورونا و85 وفاة مقابل 1475 إصابة و87 وفاة الأحد.
وأضافت الوزارة أن 397 مصابا خرجوا من مستشفيات العزل والحجر الصحي بعد تلقيهم الرعاية الطبية وتعافيهم.
وقال المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد إن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الاثنين هو 56809 حالات من ضمنهم 15133 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل و2278 حالة وفاة.
وأضاف مجاهد أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي القاهرة والجيزة والقليوبية، بينما سجلت محافظات البحر الأحمر ومطروح وجنوب سيناء أقل معدلات إصابات بالفيروس.
وناشد المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي لا سيما في المحافظات التي تشهد معدلات إصابة عالية.
المصدر
الجزيرة مباشر
رويترز