فيروس كورونا
الاثنين 8 يونيو 2020 00:39

مصر تسجل 1467 إصابة جديدة بفيروس كورونا و39 وفاة

عامل يرش مواد لمكافحة فيروس كورونا المستجد في شوارع العاصمة المصرية
عامل يرش مواد لمكافحة فيروس كورونا المستجد في شوارع العاصمة المصرية
غيتي
أعلنت وزارة الصحة المصرية، الأحد، تسجيل 1467 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و39 حالة وفاة، مقابل 1497 إصابة و32 وفاة أمس السبت.

وأضافت الوزارة أن 423 مصابا خرجوا من مستشفيات العزل والحجر الصحي بعد تلقيهم الرعاية الطبية وتعافيهم.

وقال المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد إن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأحد هو 34079 حالة من ضمنهم 8961 حالة شفيت وخرجت من مستشفيات العزل و1237 حالة وفاة.

وأوضح المتحدث أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من موجبة إلى سالبة ارتفع ليصبح 10131 حالة، من ضمنهم المتعافين البالغ عددهم 8961.

وأضاف مجاهد أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي القاهرة والجيزة والقليوبية، بينما سجلت محافظات البحر الأحمر ومطروح وجنوب سيناء أقل معدلات إصابات بالفيروس.

وناشد المتحدث المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي لا سيما في المحافظات التي تشهد معدلات إصابة عالية.

وتفرض مصر إجراءات عزل عام للحد من انتشار الفيروس تشمل حظر التجول الليلي كما بدأت في إلزام المترددين على المؤسسات الحكومية والبنوك والكثير من الأماكن العامة باستخدام الكمامات مع فرض غرامة على المخالفين.

اقرأ أيضا

مصر.. قرية كاملة مصابة بكورونا ومواطنون يرصدون واقعا مرا في المستشفيات (فيديو)
شاهد: ممثل مصري يروي تجربته مع كورونا.. ومطربة تفاقمت معاناتها
هكذا يهاجم الفيروس خلايا الجسم.. حديث لطبيب مصري توفي بكورونا (فيديو)
شاهد: جثث كورونا بجانب القمامة في مستشفيين حكوميين بمصر (فيديو)
المصدر
الجزيرة مباشر
رويترز

اقرأ أيضا

Thumbnail
تزايد وتيرة التشاؤم بين الجمهوريين جرس إنذار لترمب.. ما الجديد؟
Thumbnail
احتفاء إسرائيلي بتغريدات الإماراتي ضاحي خلفان.. ماذا قال؟
Thumbnail
تقرير: ترمب أراد نشر عشرة آلاف جندي في واشنطن
Thumbnail
"لغة استعمارية".. سفيرة فرنسا تثير غضبا واسعا بالمغرب.. ما القصة؟
Thumbnail
النبي محمد بشر بفتح القسطنطينية والإفتاء المصرية تصفه بـ"الاحتلال العثماني"

الأكثر قراءة

  1. تزايد وتيرة التشاؤم بين الجمهوريين جرس إنذار لترمب.. ما الجديد؟
  2. مصر تسجل 1467 إصابة جديدة بفيروس كورونا و39 وفاة
  3. احتفاء إسرائيلي بتغريدات الإماراتي ضاحي خلفان.. ماذا قال؟
  4. تقرير: ترمب أراد نشر عشرة آلاف جندي في واشنطن
  5. "لغة استعمارية".. سفيرة فرنسا تثير غضبا واسعا بالمغرب.. ما القصة؟