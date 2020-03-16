فيروس كورونا
الاثنين 16 مارس 2020 00:06

مصر تسجل إصابات جديدة بفيروس كورونا

إجراءات احترازية في الجامعات والتجمعات الكبيرة لاحتواء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في مصر
إجراءات احترازية في الجامعات والتجمعات الكبيرة لاحتواء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في مصر
رويترز
أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، اليوم الأحد، عن تسجيل 16 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليصل إجمالي عدد الحالات المصابة إلى 126 حالة حتى الآن.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، خالد مجاهد، أن الحالات الجديدة من المخالطين للحالات الإيجابية المكتشفة والمعلن عنها مسبقًا، إلا أن حالة مصرية من بين الحالات الجديدة عائدة من إيطاليا. 

وتشمل الحالات الجديدة 8 مصريين، و8 حالات لأجانب من جنسيات مختلفة، جرى اكتشافهم ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تجريها الوزارة.

في حين غادرت 5 حالات (جميعهم من المصريين) مستشفى العزل، بعد تلقيها الرعاية الطبية وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية؛ ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 26 حالة.

وأضاف البيان أن باقي الحالات "السلبية" تجري متابعتها في مستشفيات العزل وحالتها مستقرة، ويُتوقع خروجها بعد ثبوت سلبية تحليل PCR للمرة الثانية.

في السياق، سجلت مصر حالتي وفاة فقط؛ حالة السيدة المصرية التي توفيت الخميس الماضي، والأخرى لألماني توفي يوم الأحد 8 مارس/آذار الجاري.

المصدر
الجزيرة مباشر
مواقع التواصل الاجتماعي

اقرأ أيضا

Thumbnail
تركيا تفرض حجرا صحيا على المعتمرين العائدين من السعودية
Thumbnail
شاهد: أول مصري يتعافى من كورونا في إيطاليا يتحدث للجزيرة مباشر
Thumbnail
حميدتي: السودان سيتوسط بين مصر وإثيوبيا في ملف سد النهضة
Thumbnail
شاهد: هروب مريض بفيروس كورونا في الأردن ووسم ارجع يا تامر يتصدر
Thumbnail
قطر توقف الرحلات القادمة إليها لمدة 14 يوما لمواجهة كورونا

الأكثر قراءة

  1. مصر تسجل إصابات جديدة بفيروس كورونا
  2. تركيا تفرض حجرا صحيا على المعتمرين العائدين من السعودية
  3. شاهد: أول مصري يتعافى من كورونا في إيطاليا يتحدث للجزيرة مباشر
  4. حميدتي: السودان سيتوسط بين مصر وإثيوبيا في ملف سد النهضة
  5. شاهد: هروب مريض بفيروس كورونا في الأردن ووسم ارجع يا تامر يتصدر