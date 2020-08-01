فيروس كورونا
السبت 1 أغسطس 2020 23:58

مصر تسجل أقل إصابات منذ 3 شهور بفيروس كورونا

شاب يضع كمامة للوقاية من فيروس كورونا في منطقة الأهرامات بالجيزة في مصر
رويترز - أرشيف
أعلنت وزارة الصحة المصرية، السبت، تسجيل 238 إصابة جديدة بكورونا و29 وفاة، نزولا من 321 إصابة و31 وفاة، أمس الجمعة، مع استمرار التراجع في معدلات الإصابة والوفاة بالفيروس في البلاد.

وهذا أقل عدد إصابات تسجله البلاد منذ الثالث من مايو/ أيار الماضي عندما سجلت 272 إصابة.

وقال المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم السبت، هو 94316 حالة من ضمنهم 41137 حالات تم شفاؤها، و4834 حالات وفاة".

وكانت مصر قد فرضت في منتصف مارس/ آذار الماضي، إجراءات للعزل العام لمكافحة تفشي الفيروس بما في ذلك حظر التجول ليلا، وحظر التجمعات العامة الكبيرة، وإغلاق المطاعم والمسارح.

ورفعت معظم هذه الإجراءات منذ أواخر يونيو/ حزيران الماضي، وقبل أيام أعلن مجلس الوزراء تمديد ساعات العمل في المقاهي والمطاعم من العاشرة مساء إلى منتصف الليل مع السماح بزيادة نسبة الإشغال لتصل إلى 50 بالمئة.

وحذّرت منظمة الصحة العالمية بأن جائحة فيروس كورونا المستجد (المسبب لمرض كوفيد-19) ستكون على الأرجح "طويلة الأمد".

وقالت المنظمة إن "هذه الجائحة أزمة صحية لا نشهد مثلها سوى مرة كل قرن، وستبقى آثارها ماثلة لعقود مقبلة".

ومنذ بدء ظهور الوباء في الصين في ديسمبر/ كانون الأول 2019، أصاب الفيروس التاجي 17 مليونًا و903 آلاف و826 شخصًا في العالم، قضى منهم متأثرًا بإصابته 685 ألفًا و836 مصابًا، في حين تعافت 11 مليونًا و264 ألفًا و996 حالة، حتى اللحظة.

المصدر
الجزيرة مباشر
رويترز

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