فيروس كورونا
الثلاثاء 16 يونيو 2020 00:32

مصر تسجل أعلى معدل وفاة وإصابة يومي بفيروس كورونا

اثنان من الطواقم الطبية في مستشفى عين شمس الميداني لمواجهة فيروس كورونا
اثنان من الطواقم الطبية في مستشفى عين شمس الميداني لمواجهة فيروس كورونا
رويترز
سجلت مصر، الإثنين، 97 حالة وفاة و1691 إصابة في أعلى معدل وفاة وإصابة يومي بفيروس كورونا منذ ظهور الوباء بالبلاد في 14 فبراير/شباط الماضي، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة المصرية.

وقالت الوزارة في بيان إن 398 حالة تماثلت للشفاء.

وبلغ إجمالي أعداد المصابين بالفيروس في مصر 46 ألفا و289 شخصا، بينهم 1672 وفاة، و12 ألفا و329 متعافيا.

وذكر البيان أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة (العاصمة)، الجيزة (غربي القاهرة) والقليوبية (شمال العاصمة)"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر (شرق)، مطروح (غرب) وجنوب سيناء (شرق)" أقل معدلات الإصابات.

والسبت والأحد، أعلنت وزارة الصحة ارتفاعات غير مسبوقة، في أعداد المصابين والوفيات، حيث سجلت السبت أعلى معدل وفيات وإصابات، بتسجيل 1677 إصابة بالفيروس و62 وفاة، قبل أن تعلن أعلى معدل وفيات الأحد بتسجيل 91 وفاة، بجانب 1618 إصابة.

وزاد معدل الوفيات والإصابات، بحسب بيان، الإثنين، لأعلى إحصائية يومية.

وأواخر مايو/أيار، نقلت تقارير صحفية، عن مسؤولين أن موعد حدوث ذروة تفشي الوباء بالبلاد ستكون بعد أسبوعين، مرجعين ذلك إلى أسباب بينها الزحام الذي شهدته الأيام الأخيرة من شهر رمضان والتجمعات العائلية بعطلة عيد الفطر.

المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات

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