فيروس كورونا
الأحد 24 مايو 2020 00:38

مصر تسجل أعلى حصيلة وفيات يومية بفيروس كورونا

وزيرة الصحة والسكان المصرية، هالة زايد
وكالات
أعلنت وزارة الصحة المصرية، اليوم السبت، تسجيل أعلى حصيلة وفيات يومية بفيروس كورونا منذ ظهوره قبل أكثر من 3 أشهر.

وقالت الوزارة، في بيان مساء اليوم، "تم تسجيل 28 وفاة بكورونا، ما يرفع الحصيلة إلى 735 نسمة".

وأضافت: "تم أيضا تسجيل 727 إصابة بالفيروس خلال آخر 24 ساعة".

وأوضحت أن إجمالي الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 16 ألفا، و513، توفي منها 735، وتعافى 4 آلاف و628.

وفي 14 من فبراير/ شباط الماضي، أعلنت مصر عن أول إصابة بكورونا في البلاد.

وحتى مساء السبت، تجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا حول العالم، 5 ملايين و373 ألفا، توفي منهم ما يزيد 342 ألفا، وتعافى أكثر من مليونين و225 ألفا، وفق موقع "worldometer".

المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات

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