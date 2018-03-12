مصر
الاثنين 12 مارس 2018 13:01

مصر تستعد لطرح مشروع خط حديدي لربط البحرين المتوسط والأحمر

وزير النقل المصري هشام عرفات
وزارة النقل المصرية
قال وزير النقل المصري هشام عرفات (الإثنين) إن مصر بصدد طرح مشروع خط سكك حديدية جديد عالي السرعة سيربط بين البحرين المتوسط والأحمر.

وأضاف الوزير أن المشروع المزمع سيتم بمشاركة أكثر من عشر شركات عالمية حيث تنوي الحكومة ترسية العقد بحول النصف الثاني من العام الجاري.

وقال: "نعمل حاليًا على المناقصة. نعكف على التقييم الفني والمالي للمشروع. ربما يتم الانتهاء منه في غضون أربعة أشهر."

وقال "العمل سيبدأ هذا العام. ترسية المناقصة ربما يوليو (تموز). منتصف يوليو".

وسيربط الخط المزمع الجديد بين مدينتي العلمين على البحر المتوسط والسخنة على البحر الأحمر.

وتعمل مصر أيضًا على مد خط قطارات خفيفة لربط القاهرة بالعاصمة الإدارية الجديدة الجاري تشييدها شرقي القاهرة وذلك بتمويل صيني.

لكن عرفات قال إن مشروع خط السكك الحديدية عالي السرعة "لا تموله الصين". ولم يذكر تفاصيل أخرى.

كانت وزيرة الاستثمار المصرية سحر نصر قالت العام الماضي إن تكلفة خط قطارات العاصمة الجديدة ستبلغ 739 مليون دولار.

وفي العام الماضي أيضًا ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن شركتين حكوميتين صينيتين وقعتا اتفاقا بقيمة مليار و240 مليون دولار مع مصر لبناء شبكة للقطار المكهرب حول القاهرة.

المصدر
رويترز
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