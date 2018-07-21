مصر
السبت 21 يوليو 2018 19:06

مصر ترفع أسعار 'غاز المنازل' والنشاط التجاري

الحكومة المصرية قررت رفع أسعار الغاز الطبيعي المستخدم في المنازل والنشاط التجاري ضمن إجراءات ترشيد دعم الغاز الطبيعي
الحكومة المصرية قررت رفع أسعار الغاز الطبيعي المستخدم في المنازل والنشاط التجاري ضمن إجراءات ترشيد دعم الغاز الطبيعي
غيتي
قررت الحكومة المصرية (السبت) رفع أسعار الغاز الطبيعي المستخدم في المنازل والنشاط التجاري بزيادة تصل إلى 75% اعتبارا من شهر أغسطس/آب المقبل.

ونشرت الجريدة الرسمية قرارا أصدره رئيس الوزراء مصطفى كمال مدبولي برفع أسعار الغاز الطبيعي ضمن إجراءات ترشيد دعم المنتجات البترولية والغاز .

وستتراوح الزيادة ما بين 1.75 جنيه وثلاثة جنيهات للمتر المكعب كالتالي:
  • الشريحة الأولى: تبدأ من صفر حتى 30 مترًا مكعبًا ويتم محاسبتها على 175 قرشًا للمتر المكعب، بدلًا من 100 قرش سابقًا، بزيادة نسبتها 75%.
  • الشريحة الثانية: تبدأ من 30 مترًا مكعبًا وحتى 60 مترًا مكعبًا إلى 250 قرشًا، بزيادة نسبتها 42.8%، بدلا من 175 قرشا في السابق.
  • الشريحة الثالثة: تبدأ من 60 مترًا مكعبًا وتم زيادتها إلى 300 قرش للمتر المكعب بنسبة زيادة قدرها 33.3% عن السعر السابق وهو 225 قرشًا للمتر الواحد.

وأشار القرار إلى أن تعديل الأسعار جاء تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء، في يونيو/حزيران الماضي الخاص بتنفيذ إجراءات ترشيد دعم المنتجات البترولية والغاز الطبيعي.

ومنتصف يونيو/حزيران الماضي، رفعت الحكومة أسعار الوقود بنسبة تتراوح ما بين 17.4 إلى 66.6%، للمرة الثالثة في أقل من عامين، في إطار اتفاق مع صندوق النقد الدولي.

وفي بداية شهر يوليو/تموز الجاري، توقع وزير البترول طارق الملا، أن يرتفع إنتاج بلاده من الغاز الطبيعي إلى 6.75 مليارات قدم مكعب يوميا بنهاية العام الجاري، مقابل 6 مليارات قدم مكعب يوميا حاليا.

وأكدت الحكومة عدة مرات أن مصر في طريقها لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي نهاية 2018، وتحقيق فائض من الغاز خلال 2019.

المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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