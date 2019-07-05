الجمعة 5 يوليو 2019 12:43
مصر ترفع أسعار الوقود للمرة الخامسة منذ تولي السيسي السلطة
رفعت الحكومة المصرية أسعار الوقود اليوم الجمعة للمرة الخامسة منذ يوليو/ تموز 2014، بنسب تتراوح بين 16 بالمئة و30 بالمئة، في إطار خطة تحرير سعر الوقود.
التفاصيل وفق مصدرين في وزارة البترول المصرية لرويترز:
- تقرر رفع سعر البنزين 92 أوكتين إلى ثمانية جنيهات للتر من 6.75 جنيه، بزيادة نحو 18.5 بالمئة، والبنزين 80 أوكتين (الأقل جودة) إلى 6.75 جنيه من5.50 جنيه، بزيادة 22.7 بالمئة.
- سعر البنزين 95 زاد إلى تسعة جنيهات للتر من 7.75جنيه، بارتفاع 16.1 بالمئة، وارتفع السولار إلى 6.75 جنيه للتر من5.50 جنيه، بزيادة حوالي 22.7 بالمئة.
- يبدأ تنفيذ القرار في الساعة التاسعة صباحا اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة.
- سعر اسطوانات غاز الطهي ارتفع بنسبة 30 بالمئة، ليزيد من 50 جنيها إلى 65 جنيها للاستخدام المنزلي ومن 100جنيه إلى 130 جنيها للاستخدام التجاري.
خلفيات:
- منتصف يونيو/حزيران 2018، قررت الحكومة المصرية زيادة أسعار الوقود بنسبة تتراوح ما بين 17.4 إلى 66.6%.
- هذه هي المرة الخامسة التي ترفع فيها الحكومة المصرية أسعار الوقود منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم في مايو/ آيار 2014، وذلك في إطار اتفاق مع صندوق النقد الدولي.
- كانت وزارة المالية قد قدرت فاتورة دعم المواد البترولية للسنة المالية 2019-2020 بنحو 52.9 مليار جنيه، مقارنة مع 89 مليار جنيه في السنة المالية 2018-2019 التي انتهت في 30 يونيو حزيران الماضي.
المصدر
رويترز
الجزيرة مباشر