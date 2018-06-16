السبت 16 يونيو 2018 10:41
مصر ترفع أسعار المحروقات
رفعت مصر صباح اليوم السبت أسعار الوقود بنسب تصل إلى 66.6 بالمئة مواصلة بذلك خططها لتقليص الدعم التي شهدت في الفترة الأخيرة زيادة أسعار المياه والكهرباء وتذاكر مترو الأنفاق.
وقررت الحكومة بصورة مفاجئة زيادة أسعار الوقود، بدءا من الساعة التاسعة من صباح اليوم السبت ثاني أيام عيد الفطر.
وجاءت الزيادة كالتالي:
- بنزين 92: 6.75 جنيه بدلا من 5 جنيهات للتر
- بنزين 80: 5.5 جنيه للتر بدلا من 3.65 جنيه
- السولار: 5.5 جنيه بدلا من 3.65 جنيه
- الغاز للسيارات: 3.75 جنيه للمتر بدلا من جنيهان
- بنزين 95: 7.75 جنيه للتر بدلا من 6.6 جنيه.
- أسطوانة البوتاغاز المنزلي: 50 جنيها بدلا من 30 جنيها
- أسطوانة البوتاغاز التجارية: 100 جنيه بدلا من 60 جنيها.
وقدرت وزارة المالية المصرية دعم المواد البترولية للعام المالي 2018- 2019 بنحو 89 مليار جنيه، مقابل 110 مليار جنيه دعم المواد البترولية في العام المالي 2017-2018.
وتعد هذه الزيادة الثالثة لأسعار الوقود منذ تطبيق الحكومة برنامج الإصلاح الاقتصادي والاتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار في نوفمبر من عام 2016، حيث رفعت الحكومة أسعار الوقود، خلال يونيو من العام الماضي.
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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